Faillites de restaurants : +7 % en un an, le secteur sous pression

La restauration française entre dans une phase de transformation. Les faillites de restaurants se multiplient alors que le secteur doit composer avec un environnement plus exigeant, marqué par une concurrence accrue, des consommateurs plus sélectifs et des modèles économiques qui ne répondent plus tous aux nouvelles réalités du marché.

Faillites de restaurants : un secteur qui entre dans une phase de recomposition

Cette évolution se mesure désormais dans les indicateurs économiques du secteur. Publié le 27 août 2026, l’Observatoire économique de la restauration lancé par l’UMIH et l’Ordre des experts-comptables confirme un environnement de plus en plus difficile pour les restaurants, où les faillites progressent sur fond de recul de l’activité. L’étude fait apparaître une baisse moyenne de 6,5 % du chiffre d’affaires depuis le début de l’année, tandis que le recul concerne 95 départements sur 98. ⁠

La multiplication des fermetures ne traduit pas uniquement une période de difficultés passagères. Elle marque aussi une évolution du marché de la restauration, après plusieurs années durant lesquelles les ouvertures d’établissements ont soutenu la croissance du secteur. Désormais, certains modèles peinent davantage à trouver leur équilibre face aux nouvelles contraintes économiques et commerciales.

Les chiffres des procédures collectives illustrent cette évolution. Selon les données du cabinet Altares rapportées par Le Monde, plus de 4.900 établissements de restauration étaient en situation de défaillance depuis le début de l’année, soit une hausse de 7% par rapport à la même période en 2025. En 2025, le secteur avait déjà enregistré 7.300 procédures, un niveau supérieur de 35 % à la moyenne observée entre 2010 et 2019.

Cette situation ne signifie toutefois pas que l’ensemble de la restauration recule de la même façon. Certains segments continuent de progresser, tandis que d’autres modèles apparaissent plus fragiles. La différence se joue notamment dans la capacité des établissements à adapter leur offre, leur positionnement et leur organisation.

Le secteur connaît donc davantage une recomposition qu’un simple recul généralisé. Les restaurants qui parviennent à répondre aux nouvelles attentes des consommateurs disposent de davantage de leviers pour maintenir leur activité, tandis que les établissements dont le modèle économique est moins adapté rencontrent davantage de difficultés.

Une baisse du chiffre d’affaires qui fragilise les établissements

La principale alerte vient du niveau d’activité. Le recul du chiffre d’affaires observé par l’Observatoire économique de la restauration traduit une pression directe sur les entreprises du secteur. Dans une activité où les charges fixes occupent une place importante, une baisse des recettes peut rapidement dégrader les équilibres financiers.

La restauration traditionnelle est particulièrement concernée. Les établissements avec service à table doivent maintenir une organisation coûteuse, alors que la fréquentation et les dépenses moyennes des clients évoluent. Cette situation réduit les marges de manœuvre des professionnels et limite leur capacité à investir.

L’été, période habituellement importante pour de nombreux restaurants, n’a pas permis d’inverser la tendance. Une enquête menée par l’UMIH auprès de 1.300 professionnels montre que près des deux tiers des restaurateurs interrogés ont déclaré une baisse de leur chiffre d’affaires en juillet et août par rapport à 2025.

Cette baisse d’activité intervient alors que les entreprises doivent continuer à financer leurs investissements et leur fonctionnement quotidien. Pour certains établissements, la question n’est donc plus seulement de retrouver des clients, mais de retrouver un niveau d’activité compatible avec leur structure de coûts.

Restaurants : les modèles les plus adaptés résistent mieux

La période actuelle accélère les écarts entre les différents acteurs de la restauration. Certains concepts bénéficient d’un positionnement plus adapté aux attentes actuelles, notamment ceux qui misent sur des offres plus lisibles, des formats plus souples ou une spécialisation plus forte.

À l’inverse, certains établissements doivent revoir leur fonctionnement pour rester compétitifs. La réduction de la carte, l’évolution du concept ou l’ajustement de l’offre deviennent des outils de transformation plutôt que de simples mesures défensives.

Le président du cabinet Gira Conseil, Bernard Boutboul, estime ainsi que les difficultés concernent notamment les établissements qui n’ont pas suffisamment évolué face aux nouveaux comportements des consommateurs, selon les propos rapportés par Le Monde.

La restauration française entre donc dans une période où la croissance ne se mesure plus uniquement au nombre d’ouvertures. La capacité à construire un modèle économique durable devient le principal critère de survie. Les fermetures actuelles pourraient ainsi accélérer une restructuration du secteur, avec moins d’établissements mais des concepts davantage adaptés aux nouvelles réalités du marché.