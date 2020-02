60 Millions de Consommateurs : l'opacité des tarifs de la SNCF

Dans son numéro de mars, le magazine 60 Millions de Consommateurs confirme l'opacité des prix pratiqués par la SNCF. La publication a relevé, pendant deux jours début janvier, les tarifs proposés par le site Oui.sncf pour des trajets entre deux grandes villes à six dates différentes. Les voyages sélectionnés pouvaient se dérouler dans les deux semaines à quatre mois à partir du jour du relevé. Ce sont 2 800 billets qui ont ainsi été générés. Avec des prix qui varient énormément…, au micro de Franceinfo On peut ainsi avoir des prix qui commencent à dix euros et qui montent « au-delà de 100 euros, à 110, 115 euros ». Des écarts importants, notamment entre Paris et des grandes villes sur Sud-Ouest comme Bordeaux, ou du Sud-Est dont Marseille ou Aix-en-Provence, relate-t-il. Sur certaines lignes, la SNCF est proche des plafonds décidés par l'État : le prix du billet sur la ligne Paris-Lyon ne peut pas dépasser 97 €, le prix moyen de la SNCF est de 71,32 €, un rapport de 74% pour cette ligne.