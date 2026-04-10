Le Nutri-Score pourrait s’imposer au-delà des emballages

Le Nutri-Score n’est pas encore obligatoire en France. Mais le texte enregistré le 27 mars 2026 remet la question au centre du débat public avec une approche très concrète : afficher le repère nutritionnel non seulement sur les produits, mais aussi dans les messages commerciaux qui influencent les achats du quotidien.

Nutri-Score : Ce que la proposition de loi changerait pour le consommateur

Aujourd’hui, le Nutri-Score reste un dispositif volontaire, recommandé par les pouvoirs publics mais laissé au choix des entreprises. La proposition de loi vise à changer cette logique en imposant sa présence sur les produits alimentaires et sur les supports publicitaires. Le consommateur ne serait donc plus confronté à un affichage variable selon les marques, mais à un repère censé devenir systématique.

Le point le plus sensible ne se situe d’ailleurs pas seulement en rayon. Le texte veut aussi étendre l’obligation à la publicité, qu’il s’agisse des annonces diffusées à la télévision, à la radio, sur internet ou dans d’autres supports promotionnels émis depuis la France. Autrement dit, l’information nutritionnelle ne serait plus cantonnée au moment où l’on prend le paquet en main. Elle apparaîtrait aussi en amont, quand le produit est mis en scène, promu ou mis en avant par une campagne marketing.

Cette extension n’est pas anodine. Dans l’exposé des motifs, les auteurs du texte défendent l’idée qu’il faut donner au consommateur une information cohérente tout au long du parcours d’achat. Ils écrivent ainsi : « Rendre obligatoire l’affichage du nutri-score sur les emballages des produits alimentaires est également une demande sociétale très forte. » Le raisonnement est clair : si ce logo est présenté comme utile pour comparer les produits, il ne devrait pas disparaître précisément là où se fabrique l’envie d’acheter.

Pour autant, la mesure n’entrerait pas en vigueur du jour au lendemain. Le texte n’a pas encore été adopté : il a été déposé puis renvoyé à la commission des affaires sociales. Avant une application réelle, il faudrait encore un examen parlementaire, des votes, puis d’éventuels textes d’exécution. À ce stade, il s’agit donc d’une initiative politique qui ouvre un débat, pas d’un changement de règle déjà acquis pour les courses des ménages.

Un logo déjà très présent dans la vie quotidienne

Si cette proposition revient avec autant de force, c’est aussi parce que le Nutri-Score n’a plus le statut d’outil expérimental. Dans son évaluation de la campagne 2025, publiée le 19 mars 2026, Santé publique France indique que la notoriété du logo atteint 99% en 2025. L’agence relève également que 62% des volumes de vente alimentaires portaient déjà un Nutri-Score en 2024, ce qui montre que le dispositif est désormais largement visible dans l’offre courante.

Le sujet est d’autant plus concret que le système a récemment évolué. Santé publique France rappelle qu’en mars 2025, l’algorithme du Nutri-Score a été modifié pour mieux prendre en compte l’évolution de l’offre, les connaissances scientifiques et les recommandations nutritionnelles. Les entreprises ayant adhéré au dispositif disposent de deux ans pour appliquer ce nouveau calcul sur leurs emballages. Pour le consommateur, cela signifie que le repère affiché dans les rayons n’est pas figé : il continue à être ajusté pour mieux distinguer les produits entre eux.

L’autre élément important, plus directement lié au budget des ménages, concerne une idée reçue tenace : celle selon laquelle un meilleur score nutritionnel coûterait forcément plus cher. Santé publique France a publié le 19 mars 2026 une étude expliquant qu’une meilleure qualité nutritionnelle n’implique pas nécessairement un prix plus élevé pour le consommateur. Cette précision compte dans le débat, car l’affichage d’un repère de santé publique est souvent perçu comme un signal qui favoriserait mécaniquement les produits les plus chers. Les données avancées par l’agence nuancent nettement cette crainte.

C’est aussi ce qui explique l’intérêt croissant des autorités sanitaires. Dans la présentation de son rapport annuel « Charges et Produits pour 2026 », l’Assurance maladie appelle à « Faire du Nutri-Score la clé de la politique de prévention nutritionnelle ». La formule dit beaucoup du déplacement en cours : le Nutri-Score n’est plus seulement présenté comme un outil d’information, mais comme un levier de prévention au service d’une politique de santé plus large.

Entre santé publique et contrainte nouvelle pour les marques

Vu du côté des entreprises, la proposition ne se réduit pas à un simple ajustement visuel. Elle changerait les règles de présentation de nombreux produits et de leurs campagnes promotionnelles. Le texte prévoit en outre une contribution de 2% en cas de non-respect, calculée soit sur le chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France pour l’affichage sur emballage, soit sur les montants engagés dans la publicité ou la promotion concernée. Ce mécanisme donne au texte une portée coercitive qui dépasse largement la simple recommandation sanitaire.

Des exceptions sont néanmoins prévues. Les produits bénéficiant d’une AOP, d’une AOC ou d’une IGP seraient exclus du champ de l’obligation envisagée. Là encore, l’enjeu est très concret pour le consommateur : si la loi allait au bout, le Nutri-Score pourrait devenir omniprésent sans pour autant couvrir absolument toutes les catégories présentes dans les rayons.

Au fond, la question posée par cette proposition est simple : faut-il laisser au marché le choix d’informer ou considérer que cette information doit être visible partout, parce qu’elle touche à la santé publique ? Pour le consommateur, le changement serait surtout celui d’une continuité. Le même repère apparaîtrait potentiellement sur l’emballage, dans la publicité et dans les promotions, au lieu d’être présent par endroits et absent ailleurs. Le débat politique, lui, ne fait que commencer.