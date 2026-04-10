Alors que la majorité des salariés français disposent de cinq semaines de congés payés, certains journalistes de Radio France peuvent atteindre jusqu’à 12 à 14 semaines de repos annuelles. Une situation qui relance le débat sur les privilèges de l’audiovisuel public et sur l’usage de l’argent des contribuables.

Un régime de congés exceptionnel dans l’audiovisuel public

Radio France est une entreprise publique dont le financement repose largement sur des dotations de l’État. Chaque année, plusieurs centaines de millions d’euros provenant de l’impôt permettent de faire fonctionner le groupe, ses antennes et ses rédactions. Dans ce cadre, l’organisation du travail et les accords sociaux internes ont progressivement créé un régime de congés particulièrement avantageux pour certains salariés. Aux cinq semaines légales de congés payés s’ajoutent différents dispositifs : RTT, jours de récupération liés au travail le week-end ou les jours fériés, jours conventionnels et congés supplémentaires liés à l’ancienneté. Le cumul de ces dispositifs peut conduire dans certains cas à des volumes de repos particulièrement élevés. Des analyses et des rapports ont ainsi évoqué la possibilité pour certains journalistes expérimentés d’atteindre environ 68 jours ouvrés de repos par an, soit près de 14 semaines. Même si tous les salariés ne sont pas concernés par ces niveaux, plusieurs estimations évoquent un volume moyen d’environ douze semaines de repos pour une partie du personnel. Dans le paysage du travail français, ces chiffres apparaissent très supérieurs aux standards du secteur privé.

Un contraste avec la réalité du monde du travail

Cette situation pose une question de principe : celle de l’équité entre les salariés. Dans la plupart des entreprises privées, les congés doivent être financés par l’activité économique de l’entreprise et par la productivité du travail. La majorité des salariés français disposent de cinq semaines de congés payés et, parfois, de quelques jours de RTT supplémentaires. Atteindre deux mois de repos annuels reste déjà rare. Dans ce contexte, voir certains salariés d’un organisme public bénéficier de trois mois ou davantage de congés interroge sur l’équilibre du système. Le contraste est d’autant plus frappant que ces avantages sont financés indirectement par l’ensemble des contribuables. Autrement dit, une grande partie des salariés du privé, qui disposent de moins de congés, contribuent par leurs impôts à financer des régimes sociaux plus favorables dans certaines institutions publiques. Cette situation alimente régulièrement le débat sur la rupture d’égalité entre salariés et sur l’existence de règles sociales différentes selon que l’on travaille dans le secteur privé ou dans certaines structures publiques.

Un débat plus large sur la gestion de l’argent public

Au-delà de la polémique sur les congés, la question renvoie plus largement à la gestion sociale de l’audiovisuel public. Depuis plusieurs années, différents rapports publics soulignent la nécessité de moderniser l’organisation du travail dans ces institutions et de réduire certains écarts avec les standards du reste de l’économie. Dans un contexte budgétaire marqué par des déficits élevés et par une pression fiscale importante, chaque dépense publique est désormais examinée avec davantage d’attention. Les avantages sociaux accordés dans certains organismes publics deviennent alors un sujet hautement symbolique. Pour leurs défenseurs, ces dispositifs compensent des contraintes spécifiques liées aux métiers de l’information et aux rythmes particuliers de l’audiovisuel. Pour leurs critiques, ils illustrent au contraire les dérives d’un système où certaines négociations sociales historiques ont créé des privilèges difficilement justifiables face aux réalités économiques actuelles. C »est clairement injustifiable, voire scandaleux d’avoir autant de vacances financé par de l’argent public. A se demander si le système n’est pas réformé, s’il ne faut pas garder qu’une seule station de service public et que les autres deviennent privées.

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