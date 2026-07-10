Née à Marseille, entre le Vieux-Port et les abysses, la Poulpro de Jacques Bianchi incarne bien plus qu’un instrument horloger. Elle est une mémoire vivante ; celle des plongeurs, des rencontres sous-marines et d’un artisan qui a fait du temps un allié de l’exploration. Derrière son cadran habité par une pieuvre, se cache une philosophie : celle d’un monde où la profondeur compte plus que la vitesse. Car au fond, certaines montres ne donnent pas l’heure, elles donnent une direction.

Le poulpe, intelligence du silence et miroir de l’homme. Dans les eaux méditerranéennes, le poulpe n’est pas un simple animal : il est une énigme vivante. Capable de se transformer, de disparaître, d’observer avant d’agir, il fascine les plongeurs depuis toujours. Certains racontent qu’il ne fuit pas immédiatement, qu’il reste, presque curieux, comme s’il évaluait l’humain. Il y a dans ce regard une forme de reconnaissance troublante. Comme si, face à lui, l’homme cessait d’être maître pour redevenir présence. Le poulpe ne conquiert pas : il s’adapte. Il ne lutte pas : il compose. Et dans cette intelligence silencieuse, presque étrangère à nos logiques, se cache une leçon oubliée. C’est précisément cette capacité d’effacement et de métamorphose qui a inspiré la Poulpro. La pieuvre qui habite le cadran n’est pas décorative : elle respire. Elle suggère un autre rapport au monde, plus attentif, plus humble, presque contemplatif. À Marseille, elle appartient autant aux assiettes qu’aux récits, aux souvenirs d’enfance qu’aux plongées solitaires. Ainsi, porter la Poulpro, ce n’est pas afficher un style ; c’est accepter une transformation intérieure. Une invitation à ralentir, à écouter, à habiter le temps plutôt qu’à le poursuivre.

Les plongeurs et la vérité du temps vécu. Sous l’eau, le temps change de nature. Il s’épaissit. Il s’étire. Il devient une matière presque physique, suspendue entre deux respirations. Chaque seconde compte, non pas pour produire, mais pour exister pleinement. Dans ce monde inversé, le bruit disparaît, les repères s’effacent, et il ne reste que l’essentiel : le souffle, la lumière, le mouvement lent du corps. Et au poignet, une montre. Discrète. Fidèle. Vitale. C’est dans cet univers que les montres de Jacques Bianchi ont trouvé leur vérité. Dès les années 1970, il ne crée pas pour séduire, mais pour servir. Il teste, ajuste, améliore, toujours au contact de ceux qui plongent vraiment. Ses montres accompagnent des hommes qui descendent là où le monde s’arrête. Au cœur de cet héritage, un modèle s’impose comme une évidence : la JB200. Lancée au début des années 1980, elle devient rapidement l’icône de la maison. Son cadran, marqué par la silhouette d’un plongeur en pleine action, et sa couronne positionnée à gauche (détail aussi technique qu’identitaire) traduisent une conception pensée pour l’usage réel, jusque dans ses moindres détails. Mais son histoire prend une dimension particulière lorsqu’elle rejoint, à la fin des années 1980, les rangs de la Marine nationale française. Par l’intermédiaire du service des Approvisionnements de la Flotte, basé à Toulon, plusieurs dizaines d’exemplaires (une soixantaine environ) sont commandés pour équiper des plongeurs militaires. Ce geste, discret mais puissant, consacre la crédibilité de l’horloger marseillais : ses montres ne sont pas seulement inspirées par la mer, elles y appartiennent. Elles ont été choisies, testées, utilisées dans des conditions où l’erreur n’existe pas. La Poulpro prolonge cet héritage : étanche à 200 mètres, robuste, lisible, elle n’est pas une démonstration ; elle est une présence. Et dans un monde saturé d’objets inutiles, cette fidélité devient un luxe rare. Peut-être même le plus précieux : celui d’un objet qui nous rappelle que vivre intensément vaut mieux que vivre vite.

Jacques Bianchi, mémoire vivante d’une horlogerie incarnée. Dans un atelier face au port de Marseille, Jacques Bianchi a construit une œuvre à son image : discrète, exigeante, profondément humaine. Il n’a jamais cherché la lumière, seulement la justesse. Horloger agréé dès les années 1970, réparateur de pièces prestigieuses, inventeur pragmatique, il appartient à cette génération pour qui le geste comptait plus que le discours. Au début des années 1980, il lance ses propres montres de plongée. Elles sont solides, lisibles, sans artifice. Certaines équiperont même la Marine nationale française. Puis le silence. Comme une plongée prolongée. Le temps passe, mais ne disparaît pas. Il se dépose. Et en 2021, la remontée. Une renaissance sans nostalgie, presque naturelle. Comme si ses montres n’avaient jamais cessé d’exister, attendant seulement le bon moment pour revenir. La Poulpro naît de ce retour. Elle remplace le plongeur historique par une pieuvre. Un choix loin d’être anodin : ce n’est plus l’homme qui est au centre, mais la relation. Un passage de témoin entre conquête et compréhension. Car peut-être est-ce cela, la véritable évolution : ne plus chercher à dominer les profondeurs, mais apprendre à les écouter