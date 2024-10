Agirc-Arrco : nouveau calendrier des revalorisations de pensions de retraite en 2024-2025 : ce qui va changer

Les différentes annonces montrent un durcissement de la gestion des revalorisations des pensions de retraite. Le report de six mois pour les pensions de base s'accompagne d'une augmentation moindre que celle espérée, laissant de nombreux retraités avec une hausse insuffisante face au coût de la vie. Quant aux pensions Agirc-Arrco, même si la date de revalorisation reste inchangée, le montant des augmentations pourrait être très inférieur aux attentes.

Ces décisions s'inscrivent dans un contexte de redressement de la dette publique, mais elles suscitent de nombreuses interrogations quant à leur impact sur le pouvoir d'achat des retraités. Entre report et réductions des taux de revalorisation, l'année 2025 s'annonce tendue pour les bénéficiaires des différents régimes de retraite.

Restez connectés pour suivre l'évolution des décisions concernant les pensions, alors que les discussions continuent entre gouvernement et partenaires sociaux. Ces changements, bien qu'ancrés dans une logique budgétaire, affecteront directement le quotidien de millions de retraités.