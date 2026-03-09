Réindustrialisation : le retour du réel économique

Depuis plusieurs années, la réindustrialisation est devenue un mot-clé du débat économique français. Plan de relocalisation, stratégie industrielle européenne, politique de souveraineté économique : les annonces se multiplient. Mais derrière les slogans politiques, une question demeure rarement posée : pourquoi l’industrie a-t-elle quitté la France ?

Dans Le grand-père et le président, Xavier Fontanet apporte une réponse simple et souvent oubliée : l’industrie ne disparaît pas par accident. Elle part là où produire est plus compétitif. Dans le dialogue imaginé par l’auteur, un ancien industriel explique au président nouvellement élu que la désindustrialisation ne résulte pas d’un manque de talents ou de technologies, mais d’un écart croissant entre les coûts de production français et ceux de leurs concurrents. Autrement dit : le problème n’est pas la capacité industrielle, mais l’environnement économique.

La concurrence mondiale comme réalité structurelle

L’une des idées fortes du livre consiste à rappeler que l’économie mondiale fonctionne aujourd’hui comme un gigantesque marché de localisation. Les entreprises choisissent leurs lieux d’implantation en fonction d’un ensemble de facteurs : fiscalité, stabilité réglementaire, coût du travail, qualité des infrastructures, climat social Dans ce contexte, la compétition ne se joue plus seulement entre entreprises, mais entre territoires. Les États ne peuvent plus créer directement les emplois industriels. Ils peuvent seulement créer les conditions qui incitent les entreprises à les installer chez eux.

Une mutation stratégique

L’actualité européenne confirme cette transformation. L’Allemagne continue d’attirer les investissements industriels majeurs, tandis que plusieurs pays du sud de l’Europe ont engagé des politiques d’attractivité très offensives. Dans ce nouvel environnement, la question n’est plus seulement « comment réindustrialiser », mais comment redevenir attractif. Cette approche implique un changement de perspective : plutôt que de multiplier les plans sectoriels, il s’agit de créer un cadre général favorable à l’investissement.

Un débat encore largement ouvert

Le diagnostic proposé dans Le grand-père et le président ne prétend pas fournir une solution unique. Mais il rappelle une évidence que l’actualité économique rend de plus en plus difficile à ignorer : dans une économie mondialisée, la prospérité industrielle dépend avant tout de la capacité d’un pays à rester compétitif.

Et cette compétitivité relève d’abord des choix politiques.