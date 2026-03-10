Votre Livret A est plein ? Cette option ignorée peut encore rapporter 2 % sans risque

Avec les secousses économiques du moment, protéger et faire fructifier son épargne devient une préoccupation pour beaucoup d’Européens. C’est dans cette période que Trade Republic, une banque en ligne allemande, se présente comme une option innovante et séduisante. En combinant services bancaires, épargne et investissement sur une même plateforme, elle attire l’attention. Leur slogan, « Votre pouvoir d’achat augmente », illustre bien leur volonté de redéfinir la finance personnelle.

Le Livret A : une alternative ?

Le Livret A, très apprécié en France, voit son attractivité baisser. Selon BFMTV, son taux d’intérêt réduit à 1,5 % depuis début février et son plafond de dépôt fixé à 22 950 € rendent la concurrence plus rude. Face à cela, Trade Republic propose un taux d’intérêt de 2 % brut annuel, sans limite de dépôt imposée. Autre avantage : les intérêts sont versés chaque mois, ce qui offre une liquidité plus immédiate que certains produits traditionnels.

Des offres high-tech pour placer son argent

Au-delà de l’épargne pure, Trade Republic attire aussi les amateurs de technologie avec des offres alléchantes. Le MacBook Air Apple est proposé à moins de 350 €. Le Samsung Galaxy S26 est affiché à 999 € (contre 1 199 € initial). Pour les fans d’Apple, un iPad de dernière génération revient à moins de 400 €. Côté smartphones, le Samsung Galaxy S24+ est proposé à 438,35 € au lieu de 802,05 €. Les amateurs de son peuvent trouver une barre de son Samsung à 149 € au lieu de 219 €. Enfin, un iPhone 15 est disponible à 539,98 €, contre 700 € initialement.

Ce que propose Trade Republic

Trade Republic mise sur la simplicité et l’accès facile. L’ouverture de compte se fait en moins de 10 minutes via une application mobile. Les fonds bénéficient d’une protection jusqu’à 100 000 € par client et restent disponibles à tout moment, assurant une bonne liquidité. Parmi les fonctionnalités pratiques :

le Saveback , qui offre 1 % sur les dépenses par carte,

, qui offre sur les dépenses par carte, la possibilité d’arrondir les paiements pour investir la différence.

Il n’y a pas de frais de souscription mensuels, et les retraits gratuits et illimités dans le monde sont permis, ce qui facilite l’accès à l’investissement.