Impôts 2026 : les retraités gagnants grâce à cette réforme

Le budget 2026 apporte une bonne nouvelle pour beaucoup de retraités : l’abattement de 10 % sur les pensions, qui avait été menacé, est finalement maintenu. Après plusieurs mois de débats assez houleux et de propositions opposées, le gouvernement a renoncé à la réforme qui voulait remplacer cet abattement par un montant forfaitaire. Cette décision allège l’imposition de nombreux retraités et vise à préserver une certaine équité fiscale dans cette population.

Comment les débats ont commencé

L’idée de réformer l’abattement sur les retraites a été lancée en avril 2025, par Amélie de Montchalin, alors ministre des Comptes publics, dans le cadre d’une réforme fiscale. Elle proposait de remplacer l’abattement de 10 % par un abattement forfaitaire de 2 000 €. L’intention affichée était d’avantager surtout les couples de retraités les plus modestes, tout en faisant contribuer davantage les autres. Mais face à un débat public qui a tourné au tumulte à l’automne dernier, la proposition initiale a été abandonnée. Résultat : pour l’année 2026, l’abattement de 10 % reste en place, ce qui soulage nombre de retraités.

Ce que contient le budget 2026 côté fiscalité

Outre le maintien de l’abattement habituel, d’autres mesures fiscales touchent les retraités, comme un abattement significatif pour ceux de plus de 65 ans. La loi de finances a décidé d’indexer le barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation, avec un taux d’indexation de +0,9 %. Selon vie-publique.fr, cet ajustement vise à neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des ménages. Autrement dit, l’inflation ne doit pas faire grimper la pression fiscale.

Par ailleurs, l’abattement spécifique pour les personnes de plus de 65 ans ou pour celles en situation d’invalidité avec des revenus modestes est lui aussi maintenu et indexé sur l’inflation.

Parmi les acteurs cités dans ces décisions figurent Amélie de Montchalin, la Cour des comptes elle-même, et des organisations comme UFC-Que Choisir. Cette dernière a étudié les effets de ces mesures pour les seniors et conclut que la combinaison des deux abattements contribuera à réduire considérablement, voire à supprimer complètement, l’impôt des retraités dont le revenu net imposable de 2025 est inférieur ou égal à 28 430 €.