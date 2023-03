Amazon est l'une des marques les plus plébiscitées par les Français

Les Français ne sont plus à un paradoxe près. Dans un nouveau sondage OpinionWay pour la Marque préférée des Français relayé par 20 Minutes, Amazon est en effet très bien positionné : deuxième place dans la catégorie distribution, troisième sur le podium pour l'utilité, la proximité et l'innovation… Amazon se place aussi à la troisième place au classement des marques dont les Français se sentent le plus proches, derrière Decathlon et Leclerc, mais devant Bonne Maman et Lu.



Amazon est la seule marque internationale qui est parvenue à se faire une place dans ce top 5 patrimonial, ce qui n'est pas un mince exploit ! Le géant américain du commerce en ligne boit évidemment du petit lait devant ces résultats : « Depuis plus de deux décennies, nous avons noué une relation forte avec des dizaines de millions de consommateurs en France, qui nous font confiance et apprécient l’apport d’Amazon à leur vie quotidienne », se réjouit l'entreprise dans un communiqué.