Hausse des immatriculations de voitures neuves en mai grâce à l’électrique !

Les immatriculations de véhicules neufs rebondissent en mai 2026

Le marché automobile français a retrouvé quelques couleurs en mai 2026. Les immatriculations de voitures neuves ont progressé de 3,68 % par rapport au même mois de l’année précédente, portant le total à 128.484 véhicules immatriculés selon la Plateforme Automobile (PFA). Une embellie bienvenue pour un secteur qui traverse depuis plusieurs années une période d’incertitudes profondes, entre transition énergétique contrainte, volatilité de la demande et concurrence internationale exacerbée.

Il convient toutefois de nuancer ce résultat : comme le rappelle BFM TV, mai 2025 constituait « un plus bas historique« , ce qui relativise partiellement l’ampleur du rebond. Il n’en demeure pas moins que la dynamique est réelle, portée en grande partie par une révolution silencieuse qui s’accélère : l’essor du véhicule électrique. Côté motorisations, les immatriculations se répartissaient entre véhicules électriques à batterie, hybrides rechargeables, hybrides classiques et motorisations thermiques — ces dernières continuant de reculer structurellement au profit des nouvelles technologies.

L’électrique propulse les ventes à des niveaux inédits

Le fait marquant de ce mois de mai tient en un chiffre : 37.412 véhicules électriques immatriculés, soit une progression vertigineuse de 81 % sur un an. Cette motorisation représente désormais 29 % de part de marché, quand elle ne pesait que 16 % en mai 2025. En l’espace de douze mois, la voiture électrique est passée du statut d’alternative crédible à celui de choix majoritaire chez certains profils d’acheteurs.

Cette progression atteint des sommets chez les particuliers, où un achat sur trois concerne désormais un véhicule à batterie — 34 % de part de marché, un seuil symbolique franchi avec une étonnante fluidité. Sur l’ensemble des cinq premiers mois de 2026, la part du véhicule électrique se stabilise à 28 %, une tendance que la PFA attribue à la conjonction de plusieurs facteurs favorables : le maintien des aides à l’acquisition, les obligations réglementaires imposées aux gestionnaires de flottes, l’enrichissement continu de l’offre constructeurs, des prix en repli sensible et la hausse persistante du carburant à la pompe. Ce tableau, dressé par France Info, dessine un basculement structurel plus qu’un simple effet de mode.

Particuliers versus professionnels : des dynamiques contrastées

Derrière l’agrégat global se cachent des trajectoires fort distinctes selon la nature des acheteurs. Les particuliers ont généré 57.070 immatriculations en mai, affichant une croissance robuste de 15 % — témoignage d’un regain de confiance des ménages, probablement stimulé par l’amélioration de l’offre électrique et par des incitations gouvernementales encore attractives.

Le monde professionnel, en revanche, avance à pas comptés. Les flottes d’entreprises progressent de seulement 1 % avec 30.802 unités, une quasi-stagnation que l’on peut imputer aux contraintes budgétaires pesant encore sur de nombreuses organisations, en dépit des obligations d’électrification qu’impose désormais la réglementation. Quant aux loueurs de courte durée, ils jouent un rôle croissant dans la diffusion des véhicules électriques auprès du grand public, même si les données précises de ce segment n’ont pas été communiquées.

Constructeurs traditionnels sous pression face à l’offensive chinoise

L’analyse par groupes automobiles révèle des performances contrastées qui disent beaucoup des mutations en cours. Les deux champions français traversent une période délicate : Stellantis recule de 7,7 % et Renault affiche un repli de 7,6 %, des chiffres qui interrogent sur la capacité de ces acteurs historiques à tenir le rythme de la transition électrique, face à des rivaux plus agiles. Toyota, de son côté, rebondit de 4,2 %, confirmant la pertinence durable d’une stratégie hybride qui conserve ses adeptes.

Mais c’est du côté des marques chinoises que se concentrent les regards les plus inquiets. BYD, Xpeng et Leapmotor affichent des volumes en forte progression, témoignant d’une percée qui n’est plus marginale. La PFA ne cache pas ses préoccupations : « Non seulement le marché est très petit, mais nous voyons des concurrents chinois très agressifs. » Comme le souligne Le Figaro, cette concurrence pourrait redessiner durablement la hiérarchie du secteur sur le marché français.

Le marché de l’occasion électrique décolle enfin

Le neuf n’est pas le seul segment à connaître une accélération remarquable. Les transactions de voitures d’occasion électriques ont atteint 22.932 unités en mai, soit plus du double du niveau enregistré un an plus tôt. Ce bond s’explique par l’arrivée massive sur le marché secondaire de véhicules issus des flottes et de la location longue durée, dont les premiers cycles de renouvellement arrivent à échéance. AAA Data précise que cette dynamique « s’inscrit dans un contexte de prix favorables des voitures d’occasion électriques et d’un afflux croissant de modèles sur le marché secondaire« . Des défis subsistent néanmoins, notamment quant à la transparence sur l’état de santé des batteries, un point de vigilance que relève Auto Plus.

Par ailleurs, le report du malus occasion rétroactif au 1er janvier 2027 et la suspension des zones à faibles émissions en 2026 préservent temporairement le marché des véhicules anciens : on dénombre ainsi 171.405 transactions entre particuliers pour les voitures de plus de dix ans, en hausse de 4 %. À lire également sur ce sujet : le système de cartes grises en ligne épinglé par la Cour des comptes pour un coût de 700 millions d’euros.

Perspectives et défis pour le secteur automobile français

Sur les cinq premiers mois de 2026, le marché des immatriculations de véhicules particuliers neufs demeure quasi-stable, avec un recul limité à 0,64 % et un cumul de 668.379 unités. Ce chiffre dissimule pourtant une réalité plus sévère : comparé à la période d’avant la crise sanitaire, le marché reste inférieur de 28,55 % aux volumes de 2019, une cicatrice structurelle qui ne s’est pas refermée.

Les utilitaires légers, quant à eux, subissent une contraction bien plus marquée, avec un recul de 10,5 % en mai, révélant les difficultés persistantes du secteur professionnel. L’électrification de ce segment demeure embryonnaire : les véhicules à batterie ne représentent que 2,2 % du parc des petits utilitaires, 1,5 % des utilitaires moyens et à peine 0,6 % des utilitaires lourds — des proportions qui reflètent les contraintes technologiques et économiques spécifiques à ces usages, notamment en matière d’autonomie et de coût à l’acquisition.

L’avenir du secteur automobile français se joue sur plusieurs fronts simultanément : l’accélération maîtrisée de la transition électrique, la résistance face à une concurrence chinoise qui ne faiblit pas, et le déploiement d’infrastructures de recharge à la hauteur des ambitions. Les mois à venir seront décisifs pour confirmer que le rebond de mai n’est pas un simple accident de calendrier, mais le signe d’un marché en voie de reconquête. Rappelons que les ventes de voitures électriques avaient déjà bondi de près de 50 % dans l’Union européenne en mars dernier, esquissant une tendance de fond à l’échelle du continent. Selon Boursorama, la PFA confirme cette lecture optimiste, tout en appelant à la vigilance face aux turbulences qui demeurent nombreuses.