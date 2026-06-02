LVMH : le sacre du 50,01 % familial

En franchissant le seuil de la majorité absolue du capital en février 2026, la famille Arnault a parachevé une stratégie de sanctuarisation entamée il y a trois décennies. Au-delà du symbole comptable, ce renforcement capitalistique a définitivement verrouillé l’empire face aux fonds activistes et officialisé une « méritocratie dynastique » au sein du CAC 40.

Le 24 février 2026 restera une date importante dans l’histoire de LVMH. En s’octroyant 50,01 % des parts du groupe, Bernard Arnault a clos un chapitre ouvert en 1988, lorsqu’il entrait au capital avec seulement 5 % . Si Bernard Arnault disposait déjà d’une majorité confortable de droits de vote, ce franchissement de seuil est communiqué comme un témoignage de « la grande confiance de Bernard Arnault et de sa famille dans l’avenir de LVMH ». Ce mouvement est intervenu alors que le secteur du luxe traversait une zone de turbulences, après un exercice 2025 marqué par un recul du chiffre d’affaires de 5 % et une consommation chinoise plus frileuse, qui avait érodé le cours de l’action.

Le verrouillage juridique

Avec 65,94 % des droits de vote , le bloc familial rend le groupe « impropre » à toute tentative d’OPA ou de démantèlement. En période de ralentissement, comme observé en 2025, les leaders du luxe deviennent souvent des cibles pour des fonds d’investisseurs activistes. Ce contrôle majoritaire assèche le flottant et interdit de fait tout scénario de vente par appartements qui pourrait être exigée pour redresser artificiellement la valeur boursière à court terme. Ce contrôle total s’inscrit dans la continuité d’une stratégie de long terme, illustrée aussi par l’assemblée générale d’avril 2025 lorsque Bernard Arnault a proposé au vote le relèvement de la limite d’âge de 80 à 85 ans pour le poste de PDG , s’offrant ainsi un horizon de dix ans pour arbitrer sa succession. L’objectif est d’éviter la dilution observée dans d’autres dynasties, comme chez Gucci par le passé ou les héritiers Lagardère plus récemment, où des aléas privés (divorces, successions mal préparées) ont fini par fragmenter le contrôle et offrir des brèches destructrices.

L’unité familiale comme moteur opérationnel