LVMH : le sacre du 50,01 % familial

En franchissant le seuil de la majorité absolue du capital en février 2026, la famille Arnault a parachevé une stratégie de sanctuarisation entamée il y a trois décennies. Au-delà du symbole comptable, ce renforcement capitalistique a définitivement verrouillé l’empire face aux fonds activistes et officialisé une « méritocratie dynastique » au sein du CAC 40.
Le 24 février 2026 restera une date importante dans l’histoire de LVMH. En s’octroyant 50,01 % des parts du groupe, Bernard Arnault a clos un chapitre ouvert en 1988, lorsqu’il entrait au capital avec seulement 5 %. Si Bernard Arnault disposait déjà d’une majorité confortable de droits de vote, ce franchissement de seuil est communiqué comme un témoignage de « la grande confiance de Bernard Arnault et de sa famille dans l’avenir de LVMH ». Ce mouvement est intervenu alors que le secteur du luxe traversait une zone de turbulences, après un exercice 2025 marqué par un recul du chiffre d’affaires de 5 % et une consommation chinoise plus frileuse, qui avait érodé le cours de l’action.
Le verrouillage juridique
Avec 65,94 % des droits de vote, le bloc familial rend le groupe « impropre » à toute tentative d’OPA ou de démantèlement. En période de ralentissement, comme observé en 2025, les leaders du luxe deviennent souvent des cibles pour des fonds d’investisseurs activistes. Ce contrôle majoritaire assèche le flottant et interdit de fait tout scénario de vente par appartements qui pourrait être exigée pour redresser artificiellement la valeur boursière à court terme. Ce contrôle total s’inscrit dans la continuité d’une stratégie de long terme, illustrée aussi par l’assemblée générale d’avril 2025 lorsque Bernard Arnault a proposé au vote le relèvement de la limite d’âge de 80 à 85 ans pour le poste de PDG, s’offrant ainsi un horizon de dix ans pour arbitrer sa succession. L’objectif est d’éviter la dilution observée dans d’autres dynasties, comme chez Gucci par le passé ou les héritiers Lagardère plus récemment, où des aléas privés (divorces, successions mal préparées) ont fini par fragmenter le contrôle et offrir des brèches destructrices.
L’unité familiale comme moteur opérationnel
Pour que ce verrouillage capitalistique ne soit pas perçu comme un simple privilège de naissance, Bernard Arnault a imposé à sa descendance un parcours d’excellence calqué sur le sien, afin de rendre l’accusation de népotisme inaudible. Le signal le plus fort a été envoyé en 2014, lorsque Frédéric Arnault a intégré Polytechnique, l’école dont son père est diplômé (X69). En coiffant le tricorne, le fils égalait le père avec quarante-cinq ans de distance. Alexandre Arnault, bien qu’issu des Télécoms Paris, a suivi cette même logique en complétant son cursus par un master au sein de l’X. Pour les aînés nés avant que l’obsession de Polytechnique ne devienne la norme absolue du clan, le passage par des institutions de rang mondial a servi de « rattrapage » de prestige. Delphine Arnault a ainsi doublé son diplôme de l’Edhec par un cursus à la London School of Economics (LSE), tandis qu’Antoine Arnault a complété son parcours à HEC Montréal par un MBA à l’Insead. Ce bagage académique est évidemment le fruit d’une « programmation » précoce, où le capital culturel et financier est utilisé comme un marchepied crucial, où tout est pensé pour franchir la barre des concours les plus sélectifs, et par là même que la légitimité provienne des diplômes. Depuis, en installant ses cinq enfants à des postes de pilotage global (à la tête de Dior, de Berluti, de Loro Piana, etc…) Bernard Arnault a bouclé un maillage biologique où chaque héritier agit comme le gardien des intérêts familiaux. Dans ce modèle, la famille est devenue une locomotive opérationnelle, et depuis février, capitalistiquement majoritaire.