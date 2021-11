Baisse record de la vente de voitures neuves en Europe

Si en octobre les chiffres sont historiquement bas, sur les dix premiers mois de l’année 2021, la vente de véhicules neufs a enregistré une hausse de 2,2% au niveau européen. L’Italie, la Belgique, l’Allemagne et la France ont enregistré les baisses les plus fortes (avec respectivement -35,7%, -35,3%, -34,9% et -30,7%). Les ventes au Pays-Bas ont chuté de 23,7% et en Pologne de 22%.



Si le marché européen fait mieux sur les dix premiers mois de l’année 2021, c’est aussi le cas pour de nombreux constructeurs européens. Le leader du marché européen, le constructeur allemand Volkswagen a enregistré une hausse de 2%, Stellantis de 3,1%, Hyundai-Kia de 20,3%. BMW connaît une hausse de 7,1% et Toyota de 15,7%. En revanche, Ford enregistre une baisse de 14,4% depuis le début de l’année, Renault de 9,6% et Daimler de 9,4%.