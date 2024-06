Bourse : un bug majeur à New York crée la panique

Berkshire Hathaway est une société holding multinationale basée à Omaha, Nebraska. Elle est connue pour sa stratégie d'investissement à long terme et ses participations diversifiées dans de nombreuses industries, notamment l'assurance, les chemins de fer, les services publics et la consommation courante. Les actions de classe A de Berkshire Hathaway sont parmi les plus chères du marché, reflétant la performance stable et la confiance des investisseurs dans la gestion de l'entreprise. Généralement cotées autour de 627 400 dollars, ces actions ont brièvement chuté à 185,10 dollars, une baisse de 99,97%. La NYSE a rapidement annulé les transactions erronées et rétabli la cotation correcte des titres.



Warren Buffett, président et PDG de Berkshire Hathaway, est l'un des investisseurs les plus respectés au monde. Avec une fortune personnelle estimée à 137 milliards de dollars avant l'incident, Warren Buffett est connu pour sa philosophie d'investissement basée sur la valeur et sa capacité à identifier des opportunités d'achat sous-évaluées. Sa réputation d'investisseur prudent et avisé lui a valu le surnom de "l'oracle d'Omaha". La chute soudaine des actions de classe A de Berkshire Hathaway a brièvement réduit la fortune de Warren Buffett à environ 1,2 milliard de dollars.