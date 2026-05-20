La marine présente un sous-marin pour 43 marins sans cabines ni toilettes : ils vivent les uns sur les autres dans une cage d’acier

Le S-81 « Isaac Peral », sous-marin de dernière génération du programme S-80 Plus, marque une avancée technologique et stratégique pour l’Armada espagnole. Construit par Navantia et entièrement développé par cette entreprise, le S-81 place l’Espagne parmi les rares pays capables de concevoir et de produire des sous-marins avancés. La livraison officielle de ce bâtiment, prévue pour la fin 2023, représente un progrès important dans l’histoire récente de la défense espagnole.

Intégration et essais : où en est‑on ?

Depuis son intégration dans l’Armada, le S-81 suit une phase de certification opérationnelle. Il a déjà accumulé plus de 130 jours de navigation et d’essais, montrant sa solidité lors de multiples tests rigoureux : navigation, immersions profondes et intégration de son armement.

Des missions prolongées sont prévues dans les mois qui viennent pour vérifier sa résistance, son autonomie et ses capacités tactiques. Un test décisif, le lancement de torpilles réelles dans les eaux proches des Canaries, est considéré comme indispensable pour valider l’intégration de son armement.

Le design et ce qu’il sait faire

Le S-81 dépasse les 80 mètres de longueur, déplace environ 3 000 tonnes en immersion et peut plonger à plus de 300 mètres de profondeur. Sa conception intègre des systèmes très automatisés, et sa plateforme de design national offre une autonomie stratégique.

Le sous-marin dispose de 6 tubes lance-torpilles capables de lancer des torpilles lourdes, des mines navales et des missiles visant des cibles à plus de 40 km. Son système de combat centralisé améliore la détection et permet des réponses tactiques rapides, faisant du S-81 une véritable plateforme de combat multifonction.

Propulsion et vie à bord

Le S-81 est équipé d’un système AIP (Air Independent Propulsion), qui permet de rester submergé plus longtemps sans remonter pour recharger les batteries, réduisant ainsi son exposition.

Malgré ces avancées techniques, la vie à bord reste exigeante : l’espace est limité pour les 43 membres d’équipage. L’intimité est quasiment inexistante, avec seulement 3 toilettes et 2 douches à bord, rapporte le média A24. Les équipements de vie sont volontairement sobres et privilégient la fonctionnalité.

Retombées et vision pour l’avenir

Le développement du S-81 constitue un succès industriel inédit pour l’Espagne, générant des retombées économiques et consolidant l’emploi spécialisé. Sur le plan humain, l’enjeu reste majeur : l’équipage doit être formé pour affronter des conditions exigeantes, tant physiquement que psychologiquement.

Le programme prévoit par ailleurs la construction de trois autres unités : S-82, S-83, et S-84. Ces sous-marins remplaceront progressivement des modèles vieillissants comme le S-71 Galerna, renforçant la capacité opérationnelle de la marine espagnole pour les décennies à venir.