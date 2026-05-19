Visite de Trump en Chine : pourquoi les agents de sécurité américains ont balancé chaque objet offert par Pékin avant le décollage

La visite de Donald Trump en Chine a été un événement marquant, attirant l’attention autant pour ses développements diplomatiques que pour les mesures de sécurité mises en place. Entre enjeux diplomatiques et inquiétudes, légitimes ou non, les incidents survenus pendant ce déplacement montrent des tensions persistantes, mais aussi une tentative de maintenir le dialogue entre les deux grandes puissances. Le voyage, effectué à bord de la célèbre Air Force One, a été notamment marqué par le traitement particulier réservé aux objets et cadeaux offerts par le pays hôte.

La sécurité pendant la visite de Donald Trump en Chine

Durant la visite de Donald Trump en Chine, les autorités américaines ont appliqué des mesures de sécurité strictes. Une précaution notable a été de n’autoriser aucun objet provenant de la Chine à bord de l’avion présidentiel, rapporte Le Figaro. Les objets distribués par les autorités chinoises, comme des badges, des accréditations et même des téléphones jetables, ont été détruits ou laissés sur place. Les téléphones, en particulier, ont été utilisés temporairement avant d’être détruits. La motivation affichée était simple : réduire tout risque d’espionnage électronique pendant la visite.

Cette méfiance trouve des échos concrets. Plusieurs observateurs, dont la journaliste américaine Emily Goodin, ont rapporté ces mesures, soulignant l’inquiétude des autorités américaines face à de possibles écoutes du fameux Air Force One. Des déclarations tels que « il pourrait être sur écoute » ont alimenté le climat de vigilance autour de la sécurité et de la cybersécurité entre les deux pays.

Bilan du sommet et échanges diplomatiques

Le sommet a duré deux jours et s’est conclu le vendredi 16 mai. Bien que Donald Trump ait annoncé des « accords commerciaux fantastiques », aucune avancée significative n’a été obtenue sur les tensions commerciales qui perturbent encore la scène internationale. Des questions géopolitiques comme la rivalité commerciale, les droits de douane, la technologie et la sécurité restent des sujets non résolus.

Pour autant, les tensions n’ont pas empêché des gestes diplomatiques visant à préserver le dialogue. Il a été annoncé que Xi Jinping prévoit une visite d’État aux États-Unis « à l’automne de cette année », information relayée par l’agence Chine nouvelle (Xinhua), signe que les deux nations cherchent à maintenir des canaux de communication ouverts malgré leurs désaccords.