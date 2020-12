Carrefour va embaucher 15.000 jeunes en 2021

Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, a fait une annonce choc au micro de RTL , « en leur proposant soit des CDI, soit des contrats d'alternance ». C'est 50% de plus qu'en 2020, souligne-t-il. Chez les moins de 25 ans, on compte 20% de chômeurs, et « 750.000 jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail », explique-il. Et pour ce qui concerne cette année, c'est pire encore : « pour ce qu'on peut appeler la génération Covid, c'est d'une complexité folle ».La crise sanitaire a plongé de nombreuses entreprises dans les difficultés, et parfois au bord de la faillite. Difficile dans ces conditions de se faire une place, en particulier quand on arrive tout juste sur le marché du travail sans réelle première expérience. Carrefour n'entend pas « rester les bras croisés », d'où cette annonce choc d'une embauche de 15.000 jeunes en 2021.