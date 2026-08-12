Croissance : 0,2% au T3 2026 selon la Banque de France

La Banque de France prévoit une croissance de 0,2% au troisième trimestre 2026. Ce chiffre, publié le 11 août, repose sur une enquête menée auprès de 8.500 entreprises entre le 22 juillet et le 5 août. Mais derrière ce pourcentage modeste se cachent des dynamiques économiques contrastées et des incertitudes majeures, notamment liées aux vagues de chaleur qui frappent l’Europe.

Qu’est-ce que 0,2% de croissance ? (Et pourquoi c’est peu)

Un taux de croissance trimestriel mesure l’évolution du PIB sur trois mois. À 0,2%, le PIB français progresserait donc de deux millièmes entre juillet et septembre 2026. Ramené à l’année, ce rythme donnerait environ 0,8% de croissance annuelle, bien en deçà des 2% considérés comme normaux en période d’expansion. Ce chiffre reflète une économie qui avance au ralenti, tiraillée entre des secteurs dynamiques et d’autres en difficulté.

0,2% vs 0,1% : la différence qui paraît petite mais compte

La Banque de France anticipe 0,2%, tandis que l’Insee tablait en juin sur 0,1%. Cet écart de 0,1 point peut sembler dérisoire, mais il représente plusieurs milliards d’euros de richesse créée. Surtout, il témoigne de divergences méthodologiques entre les deux institutions. L’Insee s’appuie sur des modèles macroéconomiques, tandis que la Banque de France privilégie les remontées directes du terrain via son réseau d’entreprises.

Les moteurs de cette croissance fragile

Services marchands : qui sont les moteurs ?

Selon l’enquête publiée le 11 août, les services marchands portent la croissance. La réparation automobile et l’hébergement touristique affichent un dynamisme notable. Paradoxalement, le bâtiment résiste malgré la chaleur, soutenu par une demande accrue en travaux de climatisation et équipements pour les bâtiments publics. L’industrie progresse à un rythme modéré, mais les tensions sur les approvisionnements persistent.

Industrie et approvisionnements : pourquoi les tensions persistent

Les chaînes d’approvisionnement mondiales, fragilisées depuis 2020, ne sont toujours pas revenues à la normale. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient compliquent les flux de matières premières. Certains secteurs industriels peinent à obtenir des composants essentiels, ce qui bride leur production. La Banque de France note que « l’activité progresse à un rythme modéré en juillet dans l’industrie », sans préciser si cette tendance se maintiendra.

Les risques qui menacent cette prévision

Comment les vagues de chaleur pénalisent l’économie

Les vagues de chaleur affectent directement plusieurs secteurs. La restauration et les loisirs subissent des arbitrages de consommation défavorables : les Français préfèrent rester chez eux plutôt que sortir par 38°C. L’agriculture traverse, selon Arnaud Rousseau, président du principal syndicat agricole français, « une catastrophe climatique d’une ampleur que nous n’avons jamais vue sur une telle durée ». Plus de 115.000 hectares de terres ont été ravagés par les incendies cet été.

Scénario catastrophe : que signifie -1,4% de PIB ?

Une étude de la banque Triodos, relayée par Der Spiegel le 10 août, estime que la canicule pourrait réduire le PIB français de 1,4%. Pour l’Union européenne, le coût atteindrait 180 milliards d’euros, soit 1% du PIB continental. Si ce scénario se réalisait, la croissance française basculerait en territoire négatif, effaçant les gains des trimestres précédents.

L’incertitude géopolitique : un facteur immaîtrisable

La Banque de France souligne que sa prévision « reste sujette à une incertitude importante, au vu du peu d’informations disponibles en ce début de trimestre et en raison d’une évolution encore incertaine de la situation géopolitique au Moyen-Orient ». Les tensions dans cette région peuvent perturber les cours du pétrole, affecter les chaînes d’approvisionnement et déstabiliser les marchés financiers. Aucun modèle économique ne peut anticiper l’évolution de ces crises.