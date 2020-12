Covid-19 : l’Italie sacrifie Noël pour éviter la troisième vague

Mais le gouvernement Conte va encore plus loin : les 25 et 26 décembre 2020, ainsi que le 1er janvier 2021, tous les déplacements seront interdits en dehors de la commune de résidence. Dans les faits, le gouvernement a donc interdit les rassemblements de Noël et du Réveillon pour l’ensemble du pays.



Pour celles et ceux qui fêtent Noël et la Saint-Sylvestre en famille ou entre amis, sous réserve que ceux-ci soient des résidents de la même commune, la règle fixée est de 2 invités en dehors du foyer au maximum. Et le gouvernement prévoit également un couvre-feu à 22 heures pour éviter les déplacements de nuit et les rassemblements sur la voie publique.