L’Écosse décroche sa place en Coupe du Monde après des décennies d’absence : le pays instaure un jour férié, les pubs sont déjà pleins

L’Écosse fait son grand retour à la Coupe du Monde de football après une longue absence, et les célébrations prennent une tournure particulière : un jour férié spécial a été instauré pour l’occasion, confirme Paris Match. Ce geste historique permet aux Écossais de soutenir leur équipe nationale avec fierté. Reste que le décalage horaire avec l’Amérique du Nord, où se déroule le tournoi, complique un peu l’organisation pour les supporters.

Pourquoi ce retour à la Coupe du monde compte

L’Écosse n’a pas participé à la Coupe du Monde depuis 1998 en France. Avec le tournoi 2026 prévu en Amérique du Nord, le retour de l’équipe nationale écossaise, dirigée par l’entraîneur Steve Clarke, suscite un nouvel optimisme. Cette réapparition après 28 ans d’absence ranime l’espoir de voir l’équipe atteindre, pour la première fois, les phases à élimination directe du tournoi mondial.

L’entraîneur Clarke peut s’appuyer sur des joueurs emblématiques comme John McGinn, souvent décrit comme un « milieu de terrain talisman », et Scott McTominay, vedette de Napoli, pour porter l’équipe écossaise vers d’autres sommets. Ces éléments clés sont au centre d’une stratégie ambitieuse visant à faire briller l’Écosse sur la scène internationale.

Le casse-tête des horaires de match

Le premier match de l’Écosse opposera l’équipe à Haïti, le dimanche 14 juin 2026, à Boston, au Gillette Stadium. La rencontre débutera à 21h00, heure locale, ce qui implique un réveil très matinal pour les supporters écossais, à 02h00 du matin. Le décalage dû à la traversée de l’océan Atlantique demande donc une mobilisation inhabituelle pour le public écossais, connu sous le nom de Tartan Army.

Pour permettre aux passionnés de vivre l’événement dans de bonnes conditions, le Premier ministre écossais, John Swinney, a proposé la mise en place d’un jour férié spécial et ponctuel le 15 juin 2026. Ce jour, qui tombe un lundi, a été approuvé par le roi Charles III. L’idée est de permettre aux supporters de récupérer après la première rencontre de leur équipe.

Un jour férié pour marquer le coup

Ce « spécial one-off bank holiday », équivalent à un « jour férié supplémentaire », souligne l’importance nationale du retour écossais au Mondial. L’initiative s’inscrit dans la volonté affichée par Swinney de voir « l’Écosse briller sur la scène internationale cet été » et d’offrir aux citoyens la possibilité de célébrer chaque instant.

John Swinney a d’ailleurs appelé les employeurs à travailler de manière constructive avec leur personnel pour que ce moment soit pleinement vécu. Cette décision met en lumière la signification nationale de l’événement et donne un élan de fierté collective en Écosse.