Rage : le retour silencieux d’un virus presque toujours mortel

La rage réémerge en Europe centrale depuis 2021, après des années de recul obtenues grâce à la vaccination des animaux sauvages. Les cas récents signalés en Pologne, en Roumanie, en Hongrie et en Slovaquie rappellent que le virus peut franchir les frontières par la faune sauvage ou les animaux domestiques, tandis que la France reste surtout exposée par les importations irrégulières d’animaux.

Rage : une alerte vétérinaire avant d’être une crise humaine

La rage ne se présente pas aujourd’hui en Europe comme une épidémie humaine massive. Le signal vient d’abord du terrain vétérinaire. Des renards, des chiens, des chats et d’autres mammifères infectés ont été détectés dans plusieurs pays d’Europe centrale, en particulier dans les zones proches de l’Ukraine et de la Moldavie. Selon l’Anses, cette réapparition est observée depuis 2021 dans plusieurs pays de la région, alors que la maladie avait fortement reculé grâce aux campagnes de vaccination orale des renards.

Ce point est essentiel : la menace sanitaire se construit en amont, avant les cas humains. La rage circule d’abord chez les animaux. Elle devient un danger direct lorsqu’un animal infecté mord ou griffe une personne, ou lorsqu’un chien ou un chat contaminé entre dans un pays indemne sans respecter les règles sanitaires. L’ECDC rappelle que la rage est une maladie mortelle transmise à l’être humain par morsure ou griffure d’un animal infecté.

L’Europe avait pourtant fait de la rage un succès sanitaire discret. Les campagnes d’appâts vaccinaux destinés aux renards ont permis d’éliminer ou de contenir la maladie dans une grande partie du continent. Mais cette réussite dépend d’un maillage continu : surveillance de la faune, vaccination régulière, contrôle des animaux domestiques, coopération entre pays voisins. Une rupture à l’est de l’Union européenne peut suffire à modifier l’équilibre.

Les frontières orientales concentrent la pression virale

Les données publiées dans Emerging Infectious Diseases décrivent une réémergence de deux variants du virus entre 2022 et 2024. Ces variants ont été détectés en Ukraine, en Moldavie, en Pologne et en Roumanie, ce qui montre une circulation régionale plutôt qu’un incident isolé. Les auteurs de l’étude résument l’enjeu en soulignant que leurs résultats « mettent en évidence la nécessité de renforcer les efforts de contrôle de la rage dans la région ».

La géographie des cas est aussi parlante que leur nombre. Les foyers récents ne sont pas répartis au hasard : ils se concentrent près des frontières orientales de l’Union européenne. Dans ce type de situation, le virus ne suit ni les cartes administratives ni les dispositifs politiques. Il se déplace avec les animaux sauvages, avec les chiens errants, avec les animaux de compagnie transportés sans contrôle suffisant, et avec les mouvements humains qui accompagnent parfois les crises régionales.

L’Anses souligne le rôle possible du contexte géopolitique. L’agence cite Emmanuelle Robardet, de son laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy : « La recrudescence de la rage en Europe est une illustration de l’impact des conflits armés sur la santé et la faune sauvage ». Cette phrase éclaire l’un des angles les plus sensibles du dossier : une maladie transmissible de l’animal à l’homme peut resurgir lorsque les dispositifs de surveillance, les campagnes de vaccination et les équilibres écologiques sont fragilisés.

Chiens, renards, chats : le risque passe par les animaux du quotidien

Le renard reste un acteur central de la rage en Europe. C’est pour cette raison que les campagnes de vaccination orale de la faune sauvage ont longtemps été décisives. Mais le danger ne s’arrête pas aux animaux sauvages. Un chien ou un chat contaminé peut faire entrer le virus dans un environnement beaucoup plus proche de l’homme.

À l’échelle mondiale, le chien demeure le principal vecteur de la rage humaine. L’Organisation mondiale de la santé indique que les chiens sont responsables de la transmission du virus dans 99% des cas humains. Elle rappelle également que la maladie est présente dans plus de 150 pays et territoires.

Cette donnée mondiale ne signifie pas que l’Europe centrale se trouve dans la même situation que les régions les plus touchées d’Afrique ou d’Asie. Elle rappelle plutôt pourquoi les autorités insistent autant sur la vaccination, l’identification et le contrôle des mouvements d’animaux domestiques. Un chien infecté n’est pas seulement un cas vétérinaire : il peut devenir le maillon qui relie un foyer animal à un risque humain.

L’ECDC insiste sur l’absence de traitement curatif une fois la maladie déclarée. La prévention après exposition, lorsqu’elle est administrée à temps, reste donc décisive. Toute morsure suspecte impose un lavage immédiat, une consultation médicale rapide et, si nécessaire, une prise en charge antirabique.

La France protégée, mais pas isolée

La France conserve un statut indemne de rage pour les mammifères non volants. Ce statut ne signifie pas que le risque est nul. Il signifie que les cas susceptibles d’apparaître sur le territoire sont surtout liés à des animaux contaminés à l’étranger puis introduits en France. Le laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy, rattaché à l’Anses, a notamment pour objectif de maintenir ce statut indemne pour les chiens, les renards et les autres mammifères non volants, tout en surveillant les lyssavirus chez les chauves-souris.

Le sujet concerne donc directement les particuliers. Rapporter un chien ou un chat d’un pays où la rage circule n’est pas un geste anodin. L’animal doit être identifié, vacciné contre la rage et respecter les règles sanitaires applicables avant son entrée dans l’Union européenne. Sans cela, le risque n’est pas seulement administratif : il peut devenir sanitaire.

La France a déjà été confrontée à ce type d’alerte par le passé, avec des animaux importés illégalement ou insuffisamment contrôlés. Dans un espace européen très mobile, la protection ne repose pas uniquement sur les frontières nationales. Elle dépend aussi des vétérinaires, des refuges, des voyageurs, des douanes et des propriétaires d’animaux.

Un virus presque toujours mortel, mais évitable

La rage reste l’une des maladies infectieuses les plus redoutables lorsqu’elle atteint le stade clinique. L’Organisation mondiale de la santé animale rappelle qu’elle présente un taux de létalité de presque 100% chez les humains comme chez les animaux, et qu’elle tue environ 59.000 personnes chaque année dans le monde.

L’OMS donne le même ordre de grandeur : environ 59.000 décès humains annuels dans plus de 150 pays, avec une concentration des cas en Afrique et en Asie. L’organisation précise que ce bilan est probablement fortement sous-estimé, en raison du sous-signalement et des incertitudes statistiques.

Ce contraste explique toute la difficulté du dossier européen. La rage y est rare, mais son issue est dramatique lorsque la prévention échoue. Elle est évitable, mais seulement si la vaccination animale, la surveillance et la prophylaxie post-exposition fonctionnent sans retard. En Europe centrale, les cas récents rappellent qu’un virus quasiment effacé du quotidien peut revenir par les marges, là où les contrôles sont les plus difficiles à maintenir.