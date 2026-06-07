Pourquoi des hommes sortent des égouts de New York en pleine nuit : la police ouvre une enquête après des vidéos

À New York, plusieurs vidéos intrigantes ont récemment attiré l’attention de la police et du public. On y voit des individus inconnus entrer et sortir du réseau d’égouts, ce qui soulève des questions sur leurs intentions et sur la sécurité des infrastructures urbaines. Brooklyn et Queens sont particulièrement concernés par ces incidents, qui dérangent autant qu’ils fascinent.

Des vidéos étranges et des comportements qui interpellent

Depuis quelques semaines, des images tournées par des caméras de surveillance dans Brooklyn et Queens circulent et provoquent l’étonnement. On y voit des groupes d’hommes enlever des plaques de regard et s’engouffrer dans le système de drainage. Dans au moins une vidéo, plusieurs heures s’écoulent avant qu’ils n’en ressortent, puis ils prennent la fuite à bord d’un véhicule non identifié, dont la destination reste inconnue.

Les autorités, dont le Département de police de New York (NYPD), prennent ces faits au sérieux. Selon des déclarations faites à la BBC, ces incidents font l’objet d’une enquête en cours. Le Département de protection de l’environnement (DEP) a aussi fait part de ses inquiétudes, rappelant le caractère illégal et extrêmement dangereux de telles incursions.

Qui sont ces intrus mystérieux ?

Les personnes filmées dans les égouts n’ont pas encore été identifiées. Ces groupes semblent agir de manière méthodique, avec des comportements qui laissent penser qu’ils cherchent peut-être des objets de valeur cachés dans les sous-sols de la ville. Des sources policières les décrivent comme des « chasseurs de trésors » ou des « explorateurs urbains », ce qui alimente la curiosité du public sur leurs véritables motivations.

Le nombre exact de personnes impliquées et l’identité du véhicule utilisé pour la fuite restent inconnus. Il est toutefois clair que la situation présente des risques, tant pour ceux qui s’aventurent dans ces conduits que pour la sécurité publique.

Les dangers à s’aventurer dans les égouts

Les autorités n’arrêtent pas de rappeler les nombreux risques liés à l’intrusion dans les égouts. Le DEP insiste sur la présence de gaz nocifs et potentiellement mortels, sur des surfaces instables et sur le risque constant d’inondation. Le porte‑parole a déclaré à la BBC que « les citoyens ne doivent jamais s’introduire dans des tuyaux, des drains, des regards ou des points de rejet ».

Malgré ces avertissements, aucune arrestation n’a encore été signalée et aucune blessure n’a été rapportée parmi ces intrus. L’enquête reste ouverte ; si ces individus sont appréhendés, ils pourraient être poursuivis pour vol avec effraction.