De la géopolitique à l’art : du cœur des conflits au cœur de l’homme

Les grands thèmes de l’exposition, « intégration du temps », « harmonie », « rythme » nous aident à comprendre « ce qu’est la peinture avant de commenter ce qu’elle montre, en l’occurence la tragédie de la condition humaine ». Au-delà de l’horreur du sujet, Veličković continue à célébrer la beauté de l’acte de peindre. La peinture est d’abord une harmonie de formes, un rythme du dessin, une inscription dans le temps et dans l’espace. Ce sont des accords subtils de noir et blanc, un usage parcimonieux de la couleur jugée trop superficielle dans ce contexte de questionnement radical. Ces visions morbides transformées en énergie vitale par la force du trait et la subtilité des accords peints permettent d’appréhender ce que Nietzsche appelait « le grand style qui consiste à mépriser la beauté petite et brève ». Le dessin n’est pas réservé à l’œuvre préparatoire à la peinture. Quand il étudie l’œuvre de Goya, Rembrandt, Dürer ou Léonard de Vinci, c’est pour traquer au plus près la réalité des passions humaines « par le dessin on peut communiquer absolument tout : la joie, la folie, la tristesse, le drame, le passé et le futur, la vie et la mort » et celle de l’artiste « le dessin est avant tout portrait de soi-même ».