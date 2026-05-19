Pourquoi ce tableau de Pollock a atteint 181 millions de dollars

Un tableau de Jackson Pollock a été vendu 181,185 millions de dollars à New York, comme le rapporte Le Figaro. L’adjudication de Number 7A, 1948, organisée par Christie’s, établit un nouveau record public pour le peintre américain et met en lumière la prime accordée aux œuvres rares, bien documentées et issues de grandes collections privées.

Un record pour le tableau de Jackson Pollock, mais surtout un signal de marché

Le montant impressionne, mais il raconte surtout la façon dont le marché de l’art se concentre sur les pièces les plus sûres. Le 18 mai 2026, à New York, le tableau Number 7A, 1948 a été vendu 181,185 millions de dollars, frais compris, lors d’une vacation organisée par Christie’s autour de la collection S.I. Newhouse. Pour Jackson Pollock, il s’agit d’un nouveau record aux enchères. Le précédent sommet public du peintre atteignait 61,2 millions de dollars, selon les données citées par Artnet.

La toile partait avec une estimation d’environ 100 millions de dollars. Selon Artnet, les enchères ont été disputées entre plusieurs acheteurs, avant un prix au marteau de 157 millions de dollars. Le total final, une fois les frais ajoutés, a porté l’œuvre au-dessus du seuil très symbolique des 180 millions.

Ce résultat arrive dans un marché où les acheteurs ne se positionnent plus de manière uniforme. Les ventes les plus récentes montrent une forte distinction entre les œuvres ordinaires, plus difficiles à défendre, et les pièces dont la qualité historique ou la provenance réduit le risque perçu. Le Pollock vendu par Christie’s entre clairement dans cette seconde catégorie.

Le tableau n’est pas seulement signé d’un grand nom. Il appartient à la période la plus recherchée de Jackson Pollock, celle des peintures par coulures et projections, et dispose d’une histoire de propriété particulièrement valorisée. Christie’s le présente comme le plus grand des grands “drip paintings” de Pollock encore détenus dans une collection privée. La toile mesure 88,9 x 334 cm et date de 1948.

Une provenance Newhouse qui rassure les acheteurs

La provenance a joué un rôle central dans cette adjudication. Number 7A, 1948 faisait partie de la collection de Samuel Irving Newhouse Jr., figure américaine des médias et collectionneur influent. Christie’s avait construit la vente autour d’un récit très lisible : une sélection courte, composée d’œuvres majeures, avec des signatures reconnues par les musées comme par les grandes fortunes internationales.

Ce contexte change la perception du risque pour les acheteurs. Dans le haut de gamme, un tableau ne vaut pas uniquement par son image ou par la notoriété de son auteur. Sa trajectoire compte tout autant : anciens propriétaires, expositions, bibliographie, rareté sur le marché et capacité à s’inscrire dans une histoire de l’art déjà validée.

Christie’s a d’ailleurs insisté sur la cohérence de cette collection. Max Carter, président mondial du département Art des XXe et XXIe siècles de Christie’s, estimait que « la collection de S.I. Newhouse n’est faite que de sommets, représentant le génie et le goût les plus purs des plus grands artistes et collectionneurs du XXe siècle ».

La même idée revient dans les propos de Tobias Meyer, conseiller de la famille Newhouse, qui rappelait que « S.I. Newhouse recherchait toujours la plus haute qualité, quel que soit ce qu’il regardait ». Dans une vente de ce niveau, l’idée d’un collectionneur sélectif, dont le regard devient lui-même un élément de valorisation est primordiale.

Selon Christie’s, l’œuvre avait été donnée par Pollock au photographe Herbert Matter, avant de passer par plusieurs collections reconnues, dont celles de John et Kimiko Powers, puis d’Alfred Taubman, avant son acquisition par S.I. Newhouse. Cette succession de propriétaires renforce le prestige du tableau.

Le tableau de Jackson Pollock, une œuvre lisible par les collectionneurs

Pour le grand public, l’expressionnisme abstrait peut parfois sembler difficile à appréhender. Mais pour les acheteurs spécialisés, Number 7A, 1948 réunit plusieurs critères simples à comprendre : une date majeure, un format monumental, une technique immédiatement associée à Pollock et une rareté forte sur le marché.

Le tableau appartient au moment où l’artiste impose sa méthode de travail au sol. Ce procédé, désormais indissociable de son nom, a contribué à déplacer le centre de gravité de l’art moderne vers les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Dans un texte publié par Christie’s, l’ancien conservateur du MoMA John Elderfield rappelle la formule de Pollock : « Au sol, je suis plus à l’aise ».

Cette phrase aide à comprendre pourquoi cette période est si recherchée. Pollock ne peint pas seulement une image : il transforme le tableau en surface d’action. Les lignes, les éclaboussures et les tensions visuelles deviennent la trace d’un geste. Pour un collectionneur, posséder une œuvre de cette séquence revient donc à acquérir un morceau particulièrement identifiable de l’histoire de l’art américain.

Christie’s va plus loin en présentant Number 7A, 1948 comme l’une des œuvres par lesquelles Pollock rompt avec la tradition du chevalet. La maison de ventes écrit que « c’est avec cette œuvre que Pollock se libère enfin des contraintes de la peinture de chevalet traditionnelle et produit l’une des premières peintures véritablement abstraites de l’histoire de l’art ».

Cette lecture explique une partie du prix. Le marché ne récompense pas seulement la beauté d’une œuvre, notion par définition subjective. Il valorise sa capacité à incarner une rupture, à représenter un artiste à son meilleur niveau et à demeurer difficilement remplaçable.

Des enchères qui profitent aux œuvres les plus identifiées

La vente Newhouse ne s’est pas limitée au record de Jackson Pollock. Elle a aussi confirmé l’attraction des pièces rares pour les acheteurs les plus fortunés. Artnet rapporte que Constantin Brancusi a atteint 107,6 millions de dollars avec Danaïde, établissant un nouveau record pour le sculpteur. Mark Rothko a également obtenu un sommet avec No. 15 (Two Greens and Red Stripe), vendu 98,4 millions de dollars lors de la soirée.

Ces montants ne signifient pas que tout le marché repart à la hausse. Ils montrent plutôt que les acheteurs concentrent leurs moyens sur des œuvres capables de cocher toutes les cases : artiste majeur, période reconnue, visibilité historique, format important et provenance prestigieuse. Les lots intermédiaires, eux, ne bénéficient pas toujours de la même intensité concurrentielle.

Pour les maisons de ventes, la stratégie est claire. Il ne suffit plus d’organiser une vacation dense avec de nombreux lots. Les grandes adjudications reposent sur des ventes très scénarisées, capables de transformer une collection en événement international. La dispersion Newhouse répondait précisément à cette logique.

Cette concentration du marché a une conséquence directe pour les collectionneurs. Les œuvres vraiment exceptionnelles deviennent encore plus difficiles à acquérir, car leur apparition publique est rare et leur prix augmente fortement lorsque plusieurs enchérisseurs les considèrent comme irremplaçables. Pour les musées, le phénomène complique aussi l’accès aux pièces majeures, désormais souvent hors de portée des budgets institutionnels.

Ce record dit aussi quelque chose du rapport entre art et patrimoine

La vente du Pollock dépasse donc la seule actualité des enchères. Elle révèle la façon dont certaines œuvres deviennent des objets patrimoniaux privés, comparables à des actifs de prestige. Elles peuvent circuler pendant des décennies entre grandes collections, puis réapparaître sur le marché avec une valorisation considérable.

Dans ce système, la notoriété publique joue un rôle limité. Beaucoup de lecteurs découvrent peut-être Number 7A, 1948 à l’occasion de cette vente. Pourtant, pour les collectionneurs et les spécialistes, sa valeur s’était construite depuis longtemps : par sa date, par sa place dans l’œuvre de Pollock, par ses propriétaires successifs et par son absence prolongée du marché.

Le prix de 181,185 millions de dollars fixe désormais un repère public. Il ne dit pas seulement combien un acheteur a accepté de payer pour une toile. Il devient un indicateur pour l’ensemble du segment de l’expressionnisme abstrait, et plus largement pour les grandes œuvres d’après-guerre. À New York, Christie’s a rappelé que, même dans un marché plus prudent, les chefs-d’œuvre très rares continuent d’échapper aux règles ordinaires.