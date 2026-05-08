Pourquoi les bijoux volés du Louvre se retrouvent au cou d’une célébrité au Met Gala

Le Met Gala 2026 a été le théâtre d’une polémique inattendue qui mêle haute couture et affaire de vol. Au centre de la polémique, Kylie Jenner a attiré l’attention en portant une parure liée à un cambriolage spectaculaire au Musée du Louvre. L’événement, réputé pour mêler mode et art, a vu défiler la collection de Schiaparelli, baptisée « L’Agonie et l’Extase » par Daniel Roseberry.

Une collection qui mêle histoire et sacré

Le directeur artistique de Schiaparelli, Daniel Roseberry, s’est inspiré des fresques de la Chapelle Sixtine et des murs des salles des palais pontificaux du Vatican, peintes entre 1508 et 1512. Il a osé réinterpréter les bijoux du Louvre, symboles du patrimoine français, en les reliant au vol des bijoux du Louvre survenu le 19 octobre 2025 à la Galerie d’Apollon, raconte Vogue. Avec une pointe d’humour, il a créé des bijoux très théâtraux révélés trois mois avant leur apparition au Met Gala.

Sur les marches du Met Gala, ces pièces ont pris une dimension spectaculaire. Kylie Jenner y a été photographiée dans une tenue signée Schiaparelli : un corset couleur chair et une jupe en satin volumineuse, brodée de plus de 10 000 perles baroques naturelles et 7 000 écailles de poisson nacrées. La confection de cette tenue a demandé près de 11 000 heures de broderie.

Bijoux Schiaparelli : réinvention ou provocation ?

Les bijoux portés par Kylie Jenner au Met Gala, un collier en argent vieilli orné de strass et de perles, accompagné de boucles d’oreilles en chandelier, ont concentré tous les regards. Leur présentation sur le tapis rouge a été perçue comme une réinterprétation des joyaux disparus du Louvre, évalués à près de 88 millions d’euros selon Interpol. Cette démarche artistique a déclenché une vive controverse, posant la question de la limite entre mode et événements dramatiques touchant le patrimoine culturel.

Les réactions ont été très variées, entre louanges et critiques sévères. Certains ont salué l’audace de Schiaparelli et son pari de transformer l’ordinaire en extraordinaire. D’autres ont dénoncé ce qu’ils perçoivent comme un « recyclage spectaculaire du drame ». Les médias et les réseaux sociaux ont relancé le débat avec la question : « jusqu’où la mode peut-elle s’emparer d’un vol touchant le patrimoine national ? »