Fitch s'inquiète mais maintient la note de la dette française

L’agence Fitch a décidé de maintenir la note de la dette française à AA-, tout en lui attribuant une « perspective négative », indiquant une possible dégradation future si les comptes publics ne s'améliorent pas. Cette décision survient après la présentation du projet de budget 2025 par le gouvernement, qui prévoit un effort de 60 milliards d’euros pour réduire le déficit. Cependant, l’agence reste sceptique quant à la capacité de la France à atteindre les objectifs fixés.



Pour Fitch, la trajectoire budgétaire française semble de plus en plus défavorable. L’agence prévoit un déficit public qui devrait atteindre 6,1 % du produit intérieur brut (PIB) en 2024, loin des 4,4 % initialement espérés. Malgré les efforts annoncés, l'agence estime que le déficit ne descendra pas sous les 5 % du PIB avant 2025, voire 2026, et s'inquiète particulièrement de la dette publique, qui pourrait atteindre 118,5 % du PIB d'ici 2028.



Le ministre de l’Économie, Antoine Armand, a rapidement réagi, affirmant « prendre acte » de la décision de Fitch, tout en soulignant les points positifs mis en avant par l’agence, tels que la solidité de l’économie française et l’efficacité des institutions. Néanmoins, les doutes subsistent quant à la capacité du gouvernement à maîtriser la dette et à ramener le déficit sous la barre des 3 % du PIB d'ici 2029, comme l’exigent les traités européens.