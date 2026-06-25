La France traverse une canicule d’une intensité historique. Mercredi 24 juin 2026 est devenue la journée la plus chaude jamais enregistrée avec une température moyenne de 29,9 °C. Météo-France place 72 départements en vigilance rouge pour jeudi, soit plus de 51 millions d’habitants concernés par l’alerte maximale.

Canicule : la France enregistre deux journées historiques, 72 départements en vigilance rouge

La France traverse un épisode de canicule d’une intensité exceptionnelle. Après avoir battu mardi 23 juin 2026 son record de température maximale moyenne avec 38,2 °C, le pays a franchi mercredi 24 juin un nouveau seuil historique. La journée de mercredi est officiellement devenue la plus chaude jamais enregistrée en France, avec une température moyenne de 29,9 °C sur l’ensemble du territoire, jour et nuit confondus. Un chiffre qui pulvérise les précédents records du 25 juillet 2019 et du 5 août 2003, établis à 29,4 °C.

Face à l’ampleur du phénomène, Météo-France a placé 72 départements en vigilance rouge pour la journée du jeudi 25 juin, soit 14 de plus que la veille. Au total, 51,1 millions de personnes vivent dans les zones soumises à l’alerte maximale, représentant plus des trois quarts de la population hexagonale. En ajoutant les 17 départements maintenus en vigilance orange, plus de 95 % des Français se trouvent exposés à des chaleurs extrêmes.

Des records de température pulvérisés sur l’ensemble du territoire

Les relevés effectués mercredi après-midi illustrent la violence de l’épisode. À 15h30, les thermomètres affichaient 41,5 °C à Vannes dans le Morbihan, 41,4 °C à Poitiers dans la Vienne, 40,7 °C à Biarritz dans les Pyrénées-Atlantiques, et 40,3 °C à Tours en Indre-et-Loire. La capitale n’était pas épargnée avec 39,6 °C relevés à Paris-Montsouris, tandis qu’Amiens dans la Somme enregistrait 37,5 °C.

Selon BFM TV, la barre des 40 °C a été franchie dans plus de 50 départements depuis le début de la vague de chaleur. L’indicateur thermique national des températures maximales, calculé à partir de la moyenne des températures les plus élevées relevées sur 30 stations de référence, a atteint mardi un niveau jamais observé depuis le début des mesures, dépassant le précédent record du 5 août 2003 de 0,5 °C.

Extension de la vigilance rouge vers l’est du pays

L’extension géographique de la canicule constitue l’un des aspects les plus préoccupants. Quatorze départements supplémentaires ont basculé en vigilance rouge à partir de jeudi midi : la Marne, la Meuse, les Ardennes, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Haute-Saône, la Moselle, les Vosges, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, le Territoire de Belfort, le Jura, le Doubs et la Loire.

Dans le même temps, onze départements de l’ouest et du sud-ouest ont été rétrogradés en vigilance orange à partir de jeudi 22 heures : le Finistère, les Côtes-d’Armor, la Manche, le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Vendée, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Le Var, les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse sont quant à eux descendus en vigilance jaune.

Météo-France souligne que les températures demeurent exceptionnellement élevées, de jour comme de nuit, sur les nombreux départements en vigilance rouge. L’institut météorologique précise que jeudi sera encore une journée suffocante, avec des valeurs toujours aussi élevées sur une grande partie du pays.

Premiers décès et conséquences sanitaires alarmantes

La préfecture du Pas-de-Calais a annoncé mercredi en fin de journée trois décès pour lesquels la canicule est susceptible d’avoir eu un effet. Le premier concerne un homme âgé réalisant des travaux en extérieur, les deux autres touchent des personnes à domicile présentant d’autres pathologies. À la suite de ces annonces, le préfet a rappelé la nécessité pour les maires et les familles de porter une attention particulière aux personnes isolées et a demandé le respect des consignes de sécurité, notamment de s’abstenir d’activités extérieures non essentielles.

Les noyades constituent un autre drame. Julien Marion, directeur général de la Sécurité civile et de la gestion des crises, a révélé sur BFMTV que 48 personnes sont mortes par noyade depuis le 18 juin, majoritairement des jeunes. « C’est plus que les années précédentes », a-t-il déploré, rappelant qu’il ne faut pas se baigner dans des endroits non surveillés, pas seuls et pas après avoir mangé ou bu.

La mortalité animale connaît également une hausse inquiétante. Le Dr Pierre Fabing, vétérinaire et co-fondateur du 3115 Urgences vétérinaires, alerte : « Les animaux cuisent sur le bitume. On a énormément de coups de chaleur aux urgences et on a des animaux âgés qui décèdent de leur pathologie chronique. » Le spécialiste indique constater « +10% de mortalité par rapport à la même période l’année dernière ».