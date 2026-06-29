Orange et Sosh en panne : plus de 2.000 signalements recensés

La panne apparue tôt dans la matinée chez Orange ne se limite pas à quelques appels interrompus. Navigation, messageries professionnelles, paiements ou déplacements peuvent être compliqués dès lors que le téléphone perd simultanément l’accès aux communications et aux données mobiles.

Panne chez Orange et Sosh : des usages devenus indisponibles

La panne signalée ce lundi 29 juin 2026 affecte plusieurs services mobiles d’Orange et de Sosh, notamment les appels, la 4G, la 5G et le roaming. Les perturbations ont été observées dans plusieurs parties du territoire, sans qu’une zone géographique unique puisse être isolée dans l’immédiat.

La disparition de la connexion ne bloque pas seulement les conversations téléphoniques. Elle peut empêcher de consulter un itinéraire, de valider un billet dématérialisé, de recevoir un code d’authentification ou d’accéder à certaines applications professionnelles. Les remontées des utilisateurs illustrent des situations différentes selon les lignes : certains abonnés conservent un signal instable, tandis que d’autres semblent privés de toute connexion mobile.

Sosh est directement concerné puisque la marque commerciale utilise le réseau d’Orange. Une défaillance affectant l’infrastructure de l’opérateur historique peut donc toucher simultanément les clients de ses offres traditionnelles et ceux de sa marque sans engagement.

4G, 5G et roaming touchés par l’incident technique

Orange a confirmé que le problème ne concernait pas uniquement les appels. Dans une communication diffusée dans la matinée, l’opérateur précise : « Depuis ce matin, un incident technique affecte une partie des services mobiles d’Orange, avec des perturbations sur la 4G, la 5G, le roaming ainsi que certains services destinés aux entreprises. »

La mention du roaming, ou itinérance, élargit la portée possible de l’incident. Ce service permet notamment aux clients de se connecter à un réseau partenaire lors d’un déplacement à l’étranger. Il intervient aussi dans la connexion des visiteurs étrangers présents en France. Une panne de cette nature peut donc produire des effets au-delà des seuls abonnés situés sur le territoire métropolitain.

Les entreprises font également partie du périmètre annoncé par Orange. L’opérateur ne précise pas quels services professionnels sont exactement concernés. Les conséquences peuvent varier fortement selon les équipements utilisés, l’organisation du travail et l’existence ou non d’une connexion fixe de secours.

Orange assure que ses techniciens travaillent au rétablissement du réseau : « Les équipes techniques sont pleinement mobilisées pour analyser la situation et rétablir le service au plus vite. » L’entreprise a également présenté ses excuses aux clients affectés, sans communiquer dans l’immédiat de délai précis de résolution.

L’origine détaillée de l’incident n’a pas été rendue publique. La formule « incident technique » ne permet pas de savoir si la panne résulte d’un équipement défaillant, d’un problème logiciel ou d’une rupture sur une liaison reliant différentes composantes du réseau. Aucun élément disponible ne permet donc d’attribuer le problème à une cause particulière.

Plus de 2.000 alertes recensées au plus fort des signalements

La montée des alertes a débuté tôt dans la matinée. D’après les données de Downdetector reprises par Tom’s Guide, les signalements se sont multipliés à partir de 6 heures. Ils ont atteint un pic de 1.401 déclarations pour Orange et de 629 pour Sosh, soit 2.030 remontées cumulées.

Ce total ne représente pas le nombre réel de personnes touchées. Downdetector dépend des déclarations volontaires des internautes et ne mesure pas directement l’état technique de chaque ligne. Le volume constaté constitue surtout un indicateur de la rapidité et de l’étendue apparente du dysfonctionnement.

Frandroid a pour sa part relevé plus de 1.000 signalements sur la page consacrée à Orange et évoque des difficultés observées dans plusieurs régions. Le média indique que les problèmes concernent principalement le mobile, avec des appels impossibles et un accès aux données devenu instable ou indisponible.

La diversité des symptômes peut s’expliquer par la manière dont les téléphones se reconnectent aux différentes composantes du réseau. Un appareil peut perdre la 5G mais conserver temporairement la 4G, tandis qu’un autre ne trouve plus aucun signal exploitable. La situation peut également évoluer à mesure que les équipements sont remis en service.

Le Wi-Fi comme solution de repli pendant la panne

Lorsqu’une connexion Internet fixe reste disponible, le Wi-Fi devient le principal moyen de contourner temporairement la panne. Les messageries comme WhatsApp, Signal, Messenger ou Teams peuvent continuer à fonctionner dès lors que le téléphone est relié à une box ou à un point d’accès indépendant du réseau mobile touché.

Les appels Wi-Fi peuvent également permettre de passer et de recevoir des communications sur certains smartphones et forfaits compatibles. Cette fonction doit généralement être activée dans les paramètres de l’appareil. Son fonctionnement dépend cependant de la disponibilité des services techniques nécessaires chez l’opérateur.

Orange met par ailleurs à disposition un outil permettant de consulter l’état de la couverture mobile autour d’une adresse donnée. Ce service peut aider à distinguer une panne collective d’un problème limité à une carte SIM, à un téléphone ou à une zone précise.

Dans le cas d’un incident généralisé, redémarrer l’appareil ou activer brièvement le mode avion ne répare pas le réseau. Ces manipulations peuvent néanmoins forcer le téléphone à rechercher une nouvelle connexion lorsque les équipements de l’opérateur recommencent à fonctionner.