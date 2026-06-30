Canicule début juillet : c’est confirmé et les températures vont grimper jusqu’à 45°C

Début de l’été 2026, et la France comme le reste de l’Europe surveillent un possible épisode de fortes chaleurs. Une nouvelle vague de chaleur pourrait arriver dès le début du mois de juillet, ce qui mobilise déjà experts et autorités. Sur les réseaux sociaux, les échanges se multiplient autour de signaux d’un retour de chaleur, et les températures relevées ces derniers jours menacent d’établir de nouveaux records. Reste à savoir avec quelle certitude les prévisions annoncent cette canicule, et ce qu’elle pourrait entraîner pour le continent.

Une vague de chaleur qui se profile

Les prévisions météorologiques couvrant la période du 6 au 13 juillet 2026 annoncent des températures extrêmes en France et dans plusieurs autres pays européens. Certains modèles tablent sur des journées au-dessus de 35 °C, et jusqu’à 45 °C par endroits, mais ces chiffres restent incertains à ce stade.

Dès le week-end des 4 et 5 juillet, des villes comme Bordeaux et Montpellier pourraient atteindre 36 °C, avec des nuits qui resteraient au-dessus de 20 °C.

D’où viennent les prévisions et que surveille-t-on ?

Les analyses météo évoquent un anticyclone bloquant au-dessus de la France, ce que les spécialistes appellent un « blocage en oméga ». Associé à une remontée d’air très chaud venu du sud, ce phénomène aggraverait la chaleur étouffante et la sécheresse.

Les cartes « écarlates » qui circulent en masse sur les réseaux illustrent ce scénario, mais elles demandent de la prudence. Comme le rappelle Fabrizio Bucella, physicien belge : « à dix jours d’échéance, la date précise et l’intensité bougent d’un lancement de modèle à un autre ».

Météo France signale que des scénarios de températures très élevées circulent et que « la probabilité de ces températures pour la semaine du 6 au 13 juillet devient plus élevée », tout en restant prudent sur l’intensité exacte. Guillaume Woznica, météorologiste, confirme : « les incertitudes sont encore nombreuses à cette échéance ».

Ce que ça change selon les régions

En Europe centrale et orientale, plus de 130 millions de personnes pourraient subir des températures au-dessus de 35 °C lundi, contre 190 millions la veille. L’Espagne, l’Italie et la Suisse, comme le sud de la Grande-Bretagne, sont aussi concernées.

En France, le record absolu reste celui de 2019, avec 46 °C à Vérargues, une valeur que cette nouvelle alerte canicule pourrait approcher.

La Chaîne Météo alerte sur « le manque de précipitations attendues », un élément clé pour évaluer le risque de sécheresse. Sans pluie notable, la situation pourrait causer des dégâts importants dès le début de l’été.