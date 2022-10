Flambée des prix de l'énergie : l'industrie française en danger

« Je n'ai jamais caché que l'augmentation des prix de l'électricité et du gaz représentait un risque majeur pour l’industrie française », a déclaré Bruno Le Maire lors d'une réunion avec 350 entreprises concernées au premier chef par la flambée des prix de l'énergie. Celle-ci a un impact majeur sur la production industrielle française, déplore le ministre de l'Économie.



Avec des prix de l'électricité et du gaz qui ont explosé ces derniers mois, la production des industries françaises va se contracter de 10% au quatrième trimestre, selon le locataire de Bercy. Bien que l'Hexagone soit moins en danger que d'autres pays européens (l'industrie pèse 13,5% du PIB français, contre 20% en Italie), il importe pour le gouvernement de sauver le tissu industriel tricolore. Ce sont notamment l'aluminium, l'acier, le verre et la chimie qui sont les principaux secteurs victimes de l'augmentation des prix de l'énergie.