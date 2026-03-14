Ce simulateur des impôts 2026 révèle déjà la somme que vous allez payer

La période de la déclaration annuelle des revenus approche, et cette année la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a mis en ligne le simulateur officiel plus tôt que d’habitude. L’outil est disponible depuis le mardi 10 mars 2026 et permet d’estimer ses obligations fiscales pour l’année à venir, un bon moyen de s’y préparer sans stress.

Un calendrier bien pensé

La campagne déclarative 2026 démarre officiellement le jeudi 9 avril 2025, laissant plusieurs semaines aux contribuables pour compléter leur déclaration dans le calendrier fiscal. La période s’étendra jusqu’à fin mai ou début juin, les dates de clôture variant selon le département de résidence.

La loi de finances pour 2026 a été adoptée exceptionnellement dès le 2 février 2026 par voie de « 49-3 », ce qui a permis de fixer les principaux points fiscaux pour l’année. Cette anticipation donne aux citoyens le temps de se préparer aux changements introduits par cette loi, qui a été bouclée avec la même rigueur que l’année précédente.

Le simulateur officiel : ce qu’il propose

Sur la page d’accueil du site impots.gouv.fr, le simulateur d’impôt 2026 existe en deux versions : simplifiée et détaillée, rapporte Moneyvox. Il permet d’estimer le montant de l’impôt à payer, le revenu fiscal de référence (RFR), ainsi que le futur taux de prélèvement à la source si votre niveau de revenu a évolué.

« Vous pouvez donc estimer dès à présent le montant de votre impôt 2026 et de votre revenu fiscal de référence », précisait l’administration fiscale lors de l’annonce du lancement de cet outil indispensable le mardi 10 mars. Cet accès anticipé offre une vision claire de la situation fiscale pour l’année à venir et permet de mieux se préparer financièrement avant l’ouverture officielle de la campagne déclarative.

Le barème revalorisé, indexé sur l’inflation

Le barème de l’impôt sur le revenu 2026 a été revalorisé de 0,9 % (indexation sur l’inflation) avec les nouvelles tranches d’imposition. Les tranches sont les suivantes :

jusqu’à 11 600 € : 0 %

: de 11 601 € à 29 579 € : 11 %

: de 29 580 € à 84 577 € : 30 %

: de 84 578 € à 181 917 € : 41 %

: au-delà de 181 917 € : 45 %

Cette hausse vise à suivre l’évolution économique et évite qu’une augmentation modeste des revenus (environ 1 % en 2025) se traduise automatiquement par une hausse d’impôt. L’ensemble des composantes de l’impôt, ou quasi tous les éléments, suit le même rythme avec cette augmentation de 0,9 %, afin d’assurer une certaine stabilité pour les contribuables en 2026.