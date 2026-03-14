La France replonge dans l’hiver : la neige pourrait tomber bien plus bas que prévu

Alors que beaucoup s’étaient habitués à un hiver exceptionnellement doux, une surprise météorologique se profile. En effet, ce week-end des 14 et 15 mars 2026, le thermomètre devrait recevoir un coup de froid, avec un retour possible de la neige en plaine. Après deux semaines sous l’influence d’un anticyclone qui avait amené un temps sec et printanier, un changement se dessine sur l’Hexagone. Les prévisions annoncent une baisse des températures pouvant atteindre 10 °C, laissant présager des précipitations neigeuses dans plusieurs régions françaises.

Ça se refroidit dès vendredi

Depuis vendredi 13 mars 2026, les températures ont baissé progressivement. Selon Yann Amice, météorologue cité par actu.fr, « un très net rafraîchissement va se mettre en place en France entre ce vendredi 13 et ce samedi 14 mars, avec des valeurs qui repasseront parfois en dessous des normales de saison ». Ce refroidissement arrive après l’hiver le plus doux depuis plusieurs décennies, marqué notamment par un mois de février 2026 exceptionnel, qui fut « le plus pluvieux depuis 1959 ». Les anomalies ont été marquées : février affichait une anomalie de +3,5 °C.

Les régions les plus touchées

Le week-end s’annonce particulièrement froid pour certaines zones. Entre le centre et l’est de la France, des chutes de neige sont attendues le samedi 14 mars 2026, notamment autour du Massif central, de Lyon (Rhône) et jusqu’aux plaines. L’installation d’un flux de nord-ouest va intensifier la situation ce samedi 17 mars, apportant non seulement des gelées matinales, mais aussi un retour du froid en altitude.

Les zones concernées comprennent le sud-est et les zones de reliefs comme les Alpes du Sud, le Massif central, et les Jura, Vosges, et Pyrénées, avec une neige abondante. La vallée du Rhône, la Provence et la région Auvergne-Rhône-Alpes seront également sous menace d’une vigilance orange pour pluie-inondation et neige. Les Alpes, elles, verront la limite pluie-neige baisser jusqu’à 800 m, et jusqu’à 500 m autour de la vallée du Rhône, rendant la situation potentiellement dangereuse sur les routes. En Provence, la neige s’invitera dès 600 à 800 m dans l’arrière-pays varois et niçois.

Matins glacials et perspectives

Les réveils dans le nord-est seront frisquets, avec un mercure proche de zéro. Les températures le jour ne dépasseront guère les 9 à 11 °C, contre 18 à 20 °C ces dernières semaines. Sur le littoral, le Mistral et la Tramontane accentueront la sensation de froid.

Si un blanchiment est probable dès 600 à 800 m dans des secteurs comme la Lozère et l’Aveyron, d’autres lieux, comme les cols alpins, pourraient devenir soudainement délicats à la circulation. Il sera indispensable pour les automobilistes se dirigeant vers les montagnes de se munir de pneus hiver et de chaînes pour affronter des routes glissantes.