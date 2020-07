Giacometti, L’Homme qui marche, une icône du XXe siècle

Cet été, Paris est une destination très tendance. La plupart des étrangers désertent la capitale pour cause de prudence sanitaire au grand dam des palaces qui sont quasiment tous fermés. Il reste les musées, ouverts à la visite dans des circonstances exceptionnelles. Peu de monde en effet devant la Joconde en l’absence des touristes asiatiques et américains ! C’est aussi un merveilleux moment pour se promener dans les rues de la capitale et redécouvrir le plaisir de flâner dans ce quartier de Montparnasse qui abrita quantité d’ateliers d’artistes.



Flâner, marcher, regarder les autres déambuler, c’est ce qui a toujours passionné Alberto Giacometti, installé dans un petit atelier de 24 m2 à Montparnasse, à son arrivée à Paris en 1926, et qu’il ne quittera qu’à sa mort en 1966. Ce lieu de création est aujourd’hui reconstitué à l’Institut Giacometti, espace d’expositions et de recherche géré par la Fondation Giacometti, instituée légataire universelle à la mort d’Annette, veuve d’Alberto. Le visiteur pénètre dans l’ancien atelier de l’artiste-décorateur Paul Follot, magnifique hôtel particulier aux décors restaurés et classés Art Déco, 350m2 pour comprendre l’univers de création de Giacometti. L’Institut propose cet été une exposition consacrée à l’Homme qui marche, œuvre iconique de l’artiste, qui concentre ses recherches de 1932 à 1960. Exposition exceptionnelle car sont réunis pour la première fois tous les modèles, les variations sculptées et dessinées autour de ce thème qui s’inscrit dans une longue tradition artistique, de l’Antiquité à Rodin. Quête inlassable des artistes pour tenter de saisir l’essence de l’être humain, un être debout en marche.