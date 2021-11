La Cour des comptes sceptique sur les EPR français

Mais ces nouveaux moyens de production décarbonés nécessiteront « non seulement un investissement financier considérable, mais aussi d'importants délais de construction », observe la note. D’où l’annonce récente d’Emmanuel Macron du lancement d’un nouveau programme nucléaire. EDF a proposé six nouveaux EPR pour une facture de 46 milliards d’euros, un coût que l’entreprise ne pourra supporter seule : le partage des risques devrait être fait avec l’État.



Il existe un « risque important » pour les finances publiques, selon la Cour des comptes, qui convient toutefois qu’il n’y a pas de décision facile « ni de solution à faible coût ni risque zéro ». Ce d’autant que les défis à relever du côté des énergies renouvelables sont tout aussi importants que pour le nucléaire, pour le stockage de l’énergie et leur implantation sur le territoire.