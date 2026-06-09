Les forfaits de téléphone subissent une inflation galopante

Une explosion des tarifs : plus 47% en un an

Terminé, l’âge d’or des forfaits bradés. Après une décennie de guerre des prix acharnée, le marché français des télécommunications opère un virage brutal. Le dernier baromètre Ariase pour juin 2026 révèle que le prix moyen d’un forfait mobile avec appels illimités et au moins 20 Go de données atteint 14,51 euros par mois, soit une flambée de 47,4% en douze mois seulement.

Cette envolée tarifaire rompt avec quinze années de baisse continue. En juin 2025, un forfait équivalent coûtait 9,84 euros mensuels. Depuis, les prix ont grimpé sans relâche, franchissant le cap des 14 euros au printemps avant d’accélérer en juin avec une hausse mensuelle de 7,4%.

« Dans notre baromètre de juin, on constate 47,4% de hausse sur un an. Cela paraît énorme, mais s’explique parce qu’en juin de l’année dernière, on atteignait le prix le plus bas à 9,84 euros en moyenne », explique Fabien Charmetant, responsable du site spécialisé Ariase.com.

La disparition programmée des forfaits équilibrés

Cette évolution tarifaire obéit à une stratégie délibérée. Les opérateurs ont orchestré une transformation de leurs offres commerciales, abandonnant la logique du prix plancher pour privilégier des forfaits à « valeur ajoutée ». Le mécanisme est redoutable : supprimer les offres au rapport qualité-prix optimal pour contraindre les consommateurs à deux extrêmes.

D’une part, subsistent des forfaits minimalistes à 2 euros avec un gigaoctet de données, largement insuffisants pour un usage normal. D’autre part, prolifèrent des offres surdimensionnées à 200, 300, voire 350 Go, que la majorité des utilisateurs ne consommeront jamais. Entre ces deux pôles, les forfaits adaptés à la consommation réelle des Français se raréfient.

Pourtant, selon l’Autorité de régulation des communications électroniques (Arcep), les abonnés français consomment en moyenne 18,7 Go de données par mois. Un décalage saisissant avec l’offre commerciale actuelle, qui pousse vers des formules inadaptées aux besoins réels.

Le rachat de SFR, détonateur de la hausse générale

Cette inflation des forfaits mobiles trouve sa cause principale dans le rachat de SFR par Orange, Bouygues Telecom et Iliad (Free). L’accord, signé le 6 juin 2026 pour 20,35 milliards d’euros, a libéré les opérateurs de leurs dernières contraintes concurrentielles.

« Il y a bien un lien de cause à effet entre le rachat de SFR et la hausse de prix : on constate un changement à partir du moment où les négociations entre opérateurs ont été lancées en octobre 2025 », analyse Fabien Charmetant d’Ariase. Cette corrélation temporelle révèle l’anticipation des acteurs face au retour prochain à trois opérateurs principaux.

Les dirigeants tentent pourtant de rassurer. « Cette transaction et la valeur créée par cette transaction ne viennent absolument pas d’hypothèses de prix qui augmenteraient », a déclaré Aurélia Roussel, membre de la direction financière d’Orange.

Les précédents européens sonnent l’alarme

L’histoire récente des télécommunications européennes incite à la méfiance. Les fusions d’opérateurs ont systématiquement provoqué des hausses tarifaires. En Autriche, la fusion Hutchison 3G/Orange en 2012 s’est traduite par des augmentations de 20% l’année suivante. L’Irlande et l’Allemagne ont connu des évolutions similaires, avec des hausses de 5% à 25% selon les cas.

Stéphane Dubreuil, expert en télécommunications, estime qu’« en se basant sur les consolidations qui ont eu lieu en Irlande, Allemagne et Royaume-Uni, l’hypothèse la plus commune est une remontée des prix assez douce sur deux ans de 5% à 7% ». Une projection qui pourrait se révéler optimiste au regard des évolutions françaises actuelles.

Fabien Charmetant se montre plus pessimiste : « Une hausse de deux à trois euros au moins, d’ici un an à 18 mois, est à prévoir. Des forfaits proposés aujourd’hui à 14,5 euros pourraient passer à 18 ou 19 euros. »

Les derniers bastions de la guerre des prix

Face à cette escalade généralisée, quelques opérateurs virtuels résistent encore. Trois noms émergent du marasme concurrentiel, selon l’analyse d’Ariase.

Lebara, l’opérateur britannique utilisant le réseau SFR, propose 250 Go en 5G pour 8,99 euros mensuels, soit un coût du gigaoctet à 0,036 euro. YouPrice, société lilloise, offre 200 Go pour 9,99 euros sur le même réseau. Syma Mobile se distingue malgré un tarif plus élevé à 12,99 euros par une enveloppe internationale généreuse avec 35 Go utilisables dans 126 destinations.

Ces acteurs de niche bénéficient encore d’une relative liberté tarifaire, n’ayant pas subi la « contagion haussière » qui a progressivement gagné les marques principales puis leurs filiales low-cost comme RED by SFR, Sosh ou B&YOU.

Vers un nouveau modèle économique

Cette transformation du paysage télécom français s’inscrit dans une logique économique implacable. Sur un marché saturé où la quasi-totalité de la population possède déjà un téléphone portable, les opérateurs ne peuvent plus miser sur la conquête de nouveaux clients. La seule variable d’ajustement devient le prix, avec pour objectif d’augmenter le revenu moyen par abonné.

« L’année dernière encore, l’objectif c’était de voler des clients à la concurrence, mais aujourd’hui, avec la vente de SFR, les opérateurs se projettent dans un marché à trois et l’enjeu n’est plus le même, il y a une volonté de consolider son parc », résume Fabien Charmetant.

Cette consolidation s’accompagne d’un phénomène préoccupant : la convergence progressive des offres entre les différentes marques d’un même groupe. Bouygues Telecom a récemment aligné ses tarifs entre Cdiscount Mobile, Auchan Telecom et NRJ Mobile, préfigurant une homogénéisation plus large du marché.