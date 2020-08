La SNCF prolonge l'échange et le remboursement sans frais des billets grandes lignes

La SNCF multiplie les gestes commerciaux pour séduire de nouveau des voyageurs qui auraient pris peur après la crise sanitaire du coronavirus. L'entreprise a ainsi annoncé la prolongation, jusqu'au 1er novembre, des échanges et des remboursements sans frais des billets grandes lignes (TGV inOui, OuiGo, Intercités, ainsi que les TER en correspondance). Le dispositif, qui a débuté au mois de mars, donc au tout début de la période de confinement, devait prendre fin le 31 août. « Nous prolongeons la facilité d'achat des billets longues distances SNCF : les frais d'échange et de remboursement sont gratuits jusqu'au 1er novembre », confirme Alain Krakovitch le directeur général de Voyages SNCF, sur Twitter.



C'est une bonne nouvelle pour le portefeuille des voyageurs, qui gagnent une souplesse supplémentaire dans la gestion de leurs billets de train. C'est aussi un moyen pour la SNCF d'encourager ses clients à reprendre le chemin des rails ! Cet été, le transporteur est parvenu à atteindre son objectif de 20 millions de voyageurs, dont 18 millions dans les TGV et Intercités, malgré l'incertitude sanitaire et le rebond des cas de contaminations. C'est tout de même 5 millions de moins que l'an dernier à la même époque.