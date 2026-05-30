Temu condamnée à 200 millions d’euros d’amende par Bruxelles : la plateforme laissait passer des produits illégaux que vous avez peut-être déjà achetés

La Commission européenne a récemment pris des mesures fermes en infligeant une amende de 200 millions d’euros au géant du commerce en ligne Temu. Cette sanction, établie le jeudi 28 mai, sanctionne l’entreprise pour avoir failli à ses obligations envers les consommateurs en permettant la vente de produits jugés illégaux et dangereux en Europe. Avec l’importance de Temu sur le marché européen, fort de ses 130 millions d’utilisateurs, la décision de l’UE soulève des questions importantes sur la sécurité des produits vendus en ligne.

Ce qui a mené à l’amende

La Commission européenne a renforcé ses actions pour protéger les consommateurs en application du Digital Services Act (DSA), un règlement imposant des obligations strictes aux grandes plateformes en ligne. Henna Virkkunen, vice-présidente de la Commission, souligne le danger quand des produits interdits se retrouvent entre les mains de millions d’Européens. Les équipes de la Commission ont ainsi lancé une enquête dès octobre 2024, réalisant des achats-tests en se faisant passer pour des « clients lambdas » afin d’évaluer le respect par Temu des normes de sécurité des produits.

Produits pointés du doigt : jouets, chargeurs et bijoux

L’opération d’enquête de la Commission a mis en évidence de nombreux manquements. Parmi les produits testés, les jouets pour bébés présentaient des risques de suffocation et des teneurs en substances chimiques nocives largement supérieures aux seuils autorisés. Pour les chargeurs, seule une infime partie a passé les tests de sécurité. Quant aux bijoux, des niveaux dangereux de cadmium ont été relevés. Ces constats indiquent des risques de gravité moyenne à élevée pour les consommateurs.

Comment l’enquête a été menée

La Commission a montré que Temu n’avait pas su identifier ni évaluer de manière diligente les risques liés à ces produits. Les tests ont été menés avec méthode : 54 chargeurs, 54 jouets et 54 bijoux ont été évalués, chacun révélant des défaillances significatives. L’opération incluait aussi une comparaison avec une autre plateforme, Shein, pour estimer la conformité globale chez les acteurs majeurs du e‑commerce.

Réactions et mesures prises par Temu

Après l’annonce de la sanction, Temu a contesté la décision de l’UE, jugeant l’amende « disproportionnée » et affirmant via l’AFP qu’elle avait déjà engagé des mesures correctives. La société dit avoir renforcé ses systèmes d’évaluation des risques dès le 29 avril, en faisant appel au prestataire QIMA pour mener des inspections indépendantes et garantir la conformité future de ses produits. Temu a aussi insisté sur le fait que les analyses critiquées reposaient sur d’anciens standards de sécurité, désormais révisés.

Quelles suites possibles

Bruxelles exige que Temu mette en place des mesures conformes au DSA d’ici fin août pour éviter de nouvelles amendes périodiques. Ce rappel à l’ordre illustre l’engagement de l’UE à protéger ses citoyens contre les pratiques commerciales négligentes. Les répercussions de cette décision dépassent Temu : elles interpellent toutes les plateformes chinoises sur la nécessité d’assurer une gouvernance et une sécurité renforcées pour les utilisateurs.