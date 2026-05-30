Mauvaise nouvelle pour les fumeurs : voici le prix exact de chaque paquet de cigarettes à partir du 1er juin 2026, certaines marques dépassent un seuil symbolique

Les fumeurs français doivent encore une fois s’habituer à une hausse des prix du tabac, une hausse annuelle que le gouvernement maintient pour des raisons de santé publique et de recettes fiscales. Lundi 1er juin 2026 marque une nouvelle révision tarifaire pour les cigarettes, cigares, cigarillos et autres produits du tabac, dans l’objectif d’atteindre 13 € le paquet d’ici 2027. Ces ajustements font suite à l’augmentation précédente appliquée le 1er mars 2026.

Nouveaux tarifs et ajustements

Le site actu.fr publie plusieurs tableaux récapitulatifs détaillant ces changements. On y trouve les nouveaux prix, les hausses et baisses appliquées, ainsi que les références retirées ou ajoutées sur le marché.

Parmi les changements, la marque Dunhill Bleu verra son prix fixé à 14,00 €, tandis que Marlboro Red et Marlboro Gold passeront à 13,50 €. De même, des références comme Camel sans filtre, Lucky Strike Bleu, Winston Classic, Philip Morris Bleues, et Chesterfield Original Blue seront désormais tarifées à 13,00 €.

Certaines références bénéficient cependant d’une baisse des prix : Vogue L’Essentielle bleue descendra de 13,50 € à 12,00 €, et Vogue L’Optimum Gold est réduite à 11,50 € au lieu de 13,00 €. Cette révision est orchestrée par British American Tobacco (BAT), qui a choisi de diminuer son prix hors taxe.

Produits retirés et nouvelles références

Plusieurs références vont disparaître des rayons, notamment chez Camel et Winston, ainsi que certaines références pour les pipes. Le document des douanes françaises liste de manière exhaustive les produits concernés par ces suppressions.

Côté nouveautés, des cigares, quelques nouvelles cigarettes traditionnelles et des pods viendront compléter l’offre dans les bureaux de tabac.

Situation sanitaire et objectifs du gouvernement

Le ministère de la Santé rappelle que le tabac est responsable de 75 000 décès par an en France. Le tabagisme passif touche 1 000 000 de personnes et provoque entre 3 000 et 5 000 décès annuels supplémentaires. Pour y répondre, le gouvernement a mis en place des politiques de prévention, de régulation et d’accompagnement, en renforçant le recours au paquet neutre et en facilitant l’accès aux substituts nicotiniques pour aider les fumeurs.

Réflexions et perspectives

Les effets de ces mesures se mesurent concrètement : une diminution annoncée de 4 000 000 de fumeurs quotidiens en France chez les 18-75 ans sur une décennie. Par ailleurs, l’évolution des prix vise aussi à restreindre l’accès des jeunes au tabac, dans un contexte où certains évoquent de suivre l’exemple du Royaume-Uni en portant le prix du paquet à 20 €.