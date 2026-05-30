Pourquoi de plus en plus de clients tombent sur des rayons vides en supermarché, et ce que les enseignes ne disent pas encore

Fin mai 2026, des consommateurs français ont remarqué quelque chose d’inhabituel dans leurs supermarchés : des rayons vides ou faiblement approvisionnés. La situation a suscité de l’intérêt et un peu d’inquiétude, mais les acteurs du secteur tentent de rassurer. D’où vient ce phénomène et quelles en sont les causes ?

Quels rayons et quels produits sont concernés

Ces derniers jours, plusieurs clients ont signalé des absences marquées dans certains rayons, notamment ceux dédiés à la consommation de fruits. Les rayons primeur, surgelés et ceux dédiés aux produits estivaux sont particulièrement touchés, en partie à cause de la surproduction de fraises. Parmi les produits explicitement cités comme manquants figurent les glaces, les fruits, les légumes, et les fromages. Plus précisément, les tomates et les concombres ont aussi été mentionnés.

De nombreux consommateurs ont noté que plusieurs références semblaient manquer à l’appel et que les rayons se vidaient plus vite que d’habitude. Cette situation inhabituelle pose des questions sur les raisons de ces déséquilibres.

Pourquoi ça se vide : jours fériés et météo

Plusieurs facteurs expliquent ces perturbations d’approvisionnement en cette fin mai 2026. L’un des principaux est la répercussion des jours fériés et des ponts sur le calendrier logistique des livraisons. Les enseignes de distribution disent avoir prévu des stocks en amont pour ces périodes généralement plus compliquées, mais des retards se sont tout de même fait sentir.

En parallèle, la France a connu un épisode climatique exceptionnel avec un pic de chaleur intense et précoce. Plusieurs départements ont été placés en vigilance orange. Avec des températures record, la consommation de produits estivaux, notamment les glaces, a explosé, ce qui a aggravé les tensions sur les stocks et accéléré les vides dans les rayons concernés. Les enseignes assurent pouvoir réajuster leurs commandes si nécessaire pour pallier ces hausses imprévues de consommation.

Ce que disent les distributeurs

Face à la situation, actu.fr a mené une enquête pour recueillir les avis des principaux acteurs du secteur, notamment sur la pénurie d’œufs. Un distributeur anonyme, contacté par le média, a confirmé que les jours fériés et les ponts avaient perturbé les livraisons. Il assure toutefois qu’il n’y a pas de risque de pénurie majeure à prévoir et que « la situation devrait revenir à la normale dans les prochains jours ».

Le groupe Intermarché a évoqué un « léger délai de livraison » en raison des jours fériés, mais précise qu’il n’existe pas un « vrai phénomène » alarmant, en ajoutant que la consommation de glaces a fortement augmenté avec le pic de chaleur. Lidl et Auchan, de leur côté, indiquent ne pas rencontrer de difficultés d’approvisionnement ou de manques exceptionnels dans leurs rayons.