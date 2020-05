Le déconfinement va coûter cher à l'économie française

Le confinement général de deux mois a coûté à l'économie française « près de 6 points de PIB annuel », a expliqué François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France. L'acte II, c'est à dire le déconfinement effectif depuis le 11 mai, pourrait coûter « au moins la moitié » en supplément. Soit 3 points de plus. L'activité a repris, mais de manière progressive. Et certains secteurs sont toujours en pause à l'instar de l'hôtellerie-restauration, l'événementiel, la culture. Le choc est « inédit », souligne-t-il, car il touche non seulement l'offre mais aussi la demande. Il est temporaire et « en partie persistant ». « Largement symétrique, mais aussi asymétrique dans certains impacts nationaux », poursuit le gouverneur.



Dans ces conditions, difficile de mesurer le temps du retour à la normale ou au « new normal ». « On peut craindre certaines pertes durables de croissance potentielle », estime-t-il. Le contexte rend très délicat les estimations de croissance : la Banque de France attendra le 9 juin pour donner ses prévisions pour 2020 et 2021. En attendant, les économistes continuent de mesurer la contraction de l'économie française.