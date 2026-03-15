Il entretient ce potager pendant des années… et devient légalement propriétaire du terrain

L’usucapion, une facette souvent ignorée du droit de propriété en France, peut créer des surprises pour des propriétaires qui se laissent aller. Ce mécanisme permet à quelqu’un de devenir propriétaire d’un bien immobilier par une possession prolongée et non contestée. Un cas concret illustre bien le phénomène : un jardinier a fini par acquérir une parcelle cultivée comme potager pendant des décennies.

Quand un jardin tourne à l’affaire de propriété

Dans une affaire qui a fait parler, une parcelle issue d’une succession non réclamée a été déclarée « bien sans maître » puis intégrée au domaine privé de la commune. Pourtant, un voisin entretenait cette bande de terrain, visible de tous, depuis près de 50 ans. Ce voisin, persuadé d’agir comme propriétaire, payait même la taxe foncière pour la parcelle. Cet usage continu et public a fini par déclencher un litige.

La Cour d’appel de Caen, par une décision rendue le 4 octobre 2011, a reconnu la prescription acquisitive en faveur du voisin. Cette reconnaissance ne concernait toutefois que la partie réellement exploitée, c’est‑à‑dire le potager.

Ce que dit la loi sur l’usucapion en France

En France, le droit de propriété est défini comme « inviolable et sacré » dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le Code civil prévoit cependant des exceptions, dont l’usucapion. Pour qu’une acquisition par usucapion soit valable, la possession doit être continue, paisible, publique et non équivoque, confirme Droit et Finances. En principe, il faut 30 ans de possession, mais ce délai peut être ramené à 10 ans dans certaines situations.

Cette procédure concerne plus souvent qu’on ne le pense des biens comme des maisons, des appartements et des terrains. L’usucapion peut ainsi entraîner, sans paiement, le transfert de propriété d’un bien réellement possédé.

Comment les propriétaires peuvent se protéger

Les propriétaires doivent rester vigilants pour éviter de se retrouver dans une situation délicate liée à l’usucapion. Il est utile de vérifier régulièrement le cadastre et d’envoyer une lettre recommandée à tout voisin qui commence à entretenir un terrain sans autorisation écrite, parmi d’autres mesures préventives. D’autres solutions pratiques incluent l’obtention d’une autorisation écrite pour toute activité, ou encore de faire borner le terrain si besoin.

Pour les occupants qui veulent faire valoir l’usucapion, il faut rassembler des preuves solides : témoignages, photos, reçus de taxe foncière, etc. Les démarches passent par la saisine du tribunal judiciaire ou par la demande d’un acte de notoriété acquisitive auprès d’un notaire.