Le vote LFI, un vote de frustration plus qu’un vote d’adhésion

Et si une partie de la radicalisation politique ne venait pas des programmes mais du vécu quotidien au travail ? Une étude récente de HEC Paris dirigée par l’économiste Yann Algan montre que les fractures politiques se jouent aussi dans l’entreprise. Reconnaissance, confiance, sentiment d’appartenance : ces dimensions du travail influencent fortement les comportements électoraux. Dans ce cadre, le vote pour La France insoumise apparaît souvent moins comme un vote d’adhésion que comme un vote de frustration et de rejet.

La politique commence souvent au bureau

L’étude menée par les chercheurs de HEC repose sur une enquête auprès de près de 4 000 salariés du secteur privé. Sa conclusion est frappante : les déterminants classiques du vote, revenu, diplôme ou catégorie sociale, expliquent moins les comportements politiques que l’expérience vécue dans l’entreprise. Autrement dit, ce qui compte n’est pas seulement la fiche de paie mais la qualité des relations quotidiennes : la reconnaissance dans l’entreprise, la confiance dans les collègues, le sentiment d’appartenir à un collectif. Le lieu de travail devient ainsi un laboratoire de la confiance sociale. Les relations que les salariés y développent influencent ensuite leur perception de la société et des institutions.

Deux radicalités, deux expériences du travail

L’étude distingue deux formes de vote radical qui reposent sur des expériences très différentes du travail. Les salariés proches du Rassemblement national se caractérisent souvent par un sentiment d’isolement dans leur environnement professionnel et une défiance plus forte envers leurs collègues. À l’inverse, les sympathisants de La France insoumise déclarent plus souvent une solidarité avec leurs pairs, mais expriment en revanche une colère plus forte contre le système économique et l’entreprise elle-même. Cette différence est essentielle : dans un cas domine la défiance envers les autres, dans l’autre domine la critique du système.

La frustration sociale des diplômés

Cette analyse rejoint une autre observation sociologique souvent faite sur l’électorat LFI : le décalage entre capital scolaire et reconnaissance sociale. Une partie de cet électorat est relativement diplômée, souvent issue de filières intellectuelles ou de secteurs publics et culturels. Mais les perspectives économiques et le prestige social associés à ces parcours ne correspondent pas toujours aux attentes initiales. Ce phénomène produit ce que les sociologues appellent une frustration relative : on ne se considère pas forcément pauvre, mais on estime ne pas occuper la place que l’on devrait avoir dans la hiérarchie sociale. Ce décalage est particulièrement visible dans certaines professions intellectuelles, notamment dans l’enseignement, où le capital culturel est élevé mais où la rémunération et la reconnaissance sociale sont perçues comme insuffisantes.

Un vote de rejet plus qu’un vote programmatique

Dans cette perspective, le vote pour La France insoumise apparaît souvent moins comme une adhésion totale à un programme que comme une expression de colère. Les électeurs ne sont pas nécessairement convaincus que les propositions radicales soient réalisables. Mais cela importe finalement peu. Le vote devient un geste politique symbolique : un moyen d’exprimer un rejet du système économique et social. Lorsque la frustration domine, la logique électorale change profondément. On ne vote plus pour ce qui semble possible, mais pour ce qui permet d’exprimer une rupture.

Quand la politique devient une revanche sociale

La radicalité politique peut alors être comprise comme une tentative de renverser une hiérarchie jugée injuste. La critique des élites économiques, la dénonciation des inégalités ou l’idée de « faire payer les riches » prennent une dimension symbolique : celle d’une revanche sociale. Ce n’est plus seulement une revendication économique. C’est une demande de reconnaissance. Et dans cette logique, le vote radical n’est pas un accident. C’est une colère qui cherche un bulletin de vote.