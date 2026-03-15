Surprise pour certains propriétaires : ces locataires pourraient rester malgré la résiliation du bail

La Californie s’apprête à vivre un changement important dans le secteur de la location immobilière avec la présentation prochaine de la « Loi Loyer Sûr ». Annoncée comme une refonte des règles entre locataires et propriétaires, cette loi promet de renforcer les droits des occupants en transformant en profondeur le cadre juridique actuel.

Que change cette nouvelle réglementation ?

En Californie, la protection des locataires prend une nouvelle dimension avec cette révision législative qui veut mettre un terme aux expulsions arbitraires, renforçant ainsi les droits des locataires, rapporte Cronista. Le but principal de la « Loi Loyer Sûr » est de poser des limites strictes aux expulsions qui mettent fin à un contrat de location. Concrètement, un propriétaire ne pourra plus rompre un bail sur un coup de tête ou simplement pour récupérer son logement : aucune expulsion ne devra se faire sans une raison légale clairement établie.

Cette nouvelle loi vise directement les failles de l’AB 1482, qui régule déjà les hausses de loyers et les expulsions, semblable à une réforme fiscale dans ses effets économiques. La « Loi de protection des locataires de Californie », ou AB 1482, a introduit des règles pour prévenir les augmentations excessives des loyers et a institutionnalisé le principe de « cause justifiée d’expulsion ». Ce principe précise quand un propriétaire peut résilier un contrat de location après une certaine période d’occupation.

Les motifs d’expulsion, expliqués

Le système actuel distingue principalement deux catégories d’expulsions : avec faute du locataire et sans faute du locataire.

Les causes avec faute comprennent le non-paiement du loyer, la violation du contrat, les dommages à la propriété, et l’usage illégal du logement.

Les expulsions sans faute couvrent des raisons telles que la décision du propriétaire de résider dans le bien, la nécessité de rénovations majeures, ou le retrait du bien de la location.

Cette classification cherche à trouver un équilibre entre les droits et les devoirs de chaque partie. La « Loi Loyer Sûr » veut encore renforcer la sécurité des locataires, tout en préservant les obligations locatives légitimes des propriétaires.

Vers plus de stabilité pour les loyers

Les discussions autour de cette loi portent aussi sur les mesures encadrant les augmentations de loyers. L’AB 1482 a déjà posé les bases en prévoyant un plafond annuel pour limiter les hausses brutales des loyers sur une grande partie de l’État. Bien que cette loi existante ne fixe pas de chiffre précis pour ce plafond, elle constitue un pas important vers la stabilisation des loyers.

La « Loi Loyer Sûr » devrait pousser encore plus loin dans cette voie, garantissant une certaine prévisibilité à long terme pour les locataires et empêchant les augmentations soudaines qui pourraient rendre la vie en ville intenable pour beaucoup.