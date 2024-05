Le secteur du tourisme se stabilise après la pandémie

Le début d'année a été marqué par des performances encourageantes pour des géants comme Airbnb et Booking Holdings. Le premier, malgré une chute significative de près de 7 % à la Bourse de New York, a enregistré un chiffre d'affaires de 2,14 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 18 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance a été largement soutenue par une forte demande en Asie-Pacifique et en Amérique latine, avec des augmentations respectives de 21 % et 19 % des réservations.



Booking Holdings a également publié des résultats solides, avec une augmentation de 9 % des nuitées et de 17 % du chiffre d'affaires. Le bénéfice d'exploitation a même bondi de 76 %, surpassant les attentes des analystes. Cependant, les deux entreprises se montrent prudentes pour le deuxième trimestre de 2023, évoquant des incertitudes dues à des facteurs tels que les tensions géopolitiques et les fluctuations des taux de change.