Les prix des produits frais ont augmenté dans plusieurs pays européens

Le « consommer local » est aussi en cause : les fruits et légumes frais produits en France coûtent plus chers que ceux espagnols ou italiens. En Pologne, le gouvernement a appelé les citoyens à consommer la production locale pour soutenir les agriculteurs. Pour d'autres pays européens au contraire, les prix n'ont guère changé. C'est le cas au Royaume-Uni ou en Espagne, pour une raison simple : les producteurs et les distributeurs ont absorbé la hausse des coûts en rognant sur leurs marges.



Mais pour les producteurs de ces pays, c'est reculer pour mieux sauter : à un moment donné, les marges dégradées vont devoir retrouver leur niveau d'avant la crise sanitaire, si les agriculteurs et les entreprises du secteur veulent continuer à vivre. Et il n'est pas dit qu'ils ne relèvent pas plus fortement leurs prix afin de rattraper une partie des marges perdues.