Apollo 15 : plus de 400 000 euros d’objets vendues en contrebande par les astronautes

En 1971, au milieu de la course à l’espace, un épisode de contrebande a frappé la mission Apollo 15 de la NASA et terni la réputation des astronautes concernés. L’affaire a posé de sérieuses questions sur la rémunération des astronautes et a fait évoluer les règles concernant les effets personnels lors des missions spatiales.

Un plan malin mais un peu louche

La mission Apollo 15, lancée le 26 juillet 1971, transportait David R. Scott, Alfred M. Worden et James B. Irwin. Comme tous les astronautes, ils disposaient d’un « Personal Preference Kit » (PPK), une petite sacoche personnelle de 200 g, pour emporter médailles, drapeaux ou souvenirs. Ils avaient le droit d’emmener 241 enveloppes, mais l’équipage a décidé en cachette d’en prendre 400.

Les objets ont été cachés dans le module de commande, et certaines enveloppes ont même voyagé dans le module lunaire, ce qui leur a donné une valeur philatélique particulière. On a constitué une collection de 359 enveloppes soigneusement timbrées, évaluée à 425 000 € au moment de leur restitution en 1983, rapporte Ouest France.

La vente qui a tout déclenché

Une centaine de ces enveloppes ont été remises à Hermann Sieger, un négociant en timbres installé en Allemagne de l’Ouest, pour être vendues à des collectionneurs en Europe. Chaque enveloppe a été vendue 175 €, et une commission d’environ 17 850 € a été prévue pour les astronautes, somme déposée prétendument sur un compte en Allemagne. L’affaire éclate en 1972 : la NASA découvre les transactions, saisit les enveloppes et ouvre une enquête interne.

Défendus par leur avocat, les astronautes ont argué qu’ils pensaient avoir le droit d’emporter ces souvenirs et qu’ils n’avaient pas l’intention de s’enrichir. Aucune poursuite pénale n’a été engagée, mais leur carrière en a pris un coup.

Réactions officielles et sanctions disciplinaires

Sous la pression des médias, les astronautes ont dû témoigner devant une commission du Congrès. Deke Slayton, responsable des astronautes, parlait d’un « véritable scandale ». En 1972, les sanctions ont suivi : exclusion des équipages de réserve, mutation hors du bureau des astronautes, puis démission forcée. Aucun d’eux ne s’est envolé de nouveau.

Ces événements ont poussé la NASA à durcir ses règles : désormais, chaque objet personnel embarqué doit être déclaré à l’avance et contrôlé, empêchant toute vente d’objets ayant voyagé dans l’espace sans autorisation.