Livret A : 4 milliards de collecte en janvier 2020 malgré la baisse du taux

Il est encore trop tôt pour analyser l’impact de la baisse, le 1er février 2020, du taux de rémunération des livrets défiscalisés Livret A et LDDS sur la collecte. Depuis cette date, ces livrets sont rémunérés 0,50% par an, le taux plancher et le niveau le plus bas jamais atteint, battant le record précédent de 0,75%. Mais cela ne semble pas en avoir détourné les Français.



Selon les données publiées le 25 février 2020 par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), en janvier 2020 les épargnants ont déposé 4,53 milliards d’euros sur leurs livrets. Ce n’est pas un record : le montant est légèrement inférieur aux dépôts de janvier 2019, mais il reste très élevé et supérieur aux dépôts de janvier 2018 et 2017.