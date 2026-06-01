Avion : la gouvernement baisse une taxe sur les vols intérieurs

Le gouvernement annonce une réduction de 65% de la taxe sur les billets d’avion pour 26 liaisons intérieures essentielles. Cette mesure, effective dès le 1er juin, fait passer la taxation de 7,40 euros à 2,63 euros pour soutenir le désenclavement des territoires isolés.

Le gouvernement allège la taxe sur les billets d’avion pour certaines liaisons intérieures

Le gouvernement français vient d’annoncer une mesure qui ne manquera pas de retenir l’attention des voyageurs empruntant les petites lignes aériennes du pays. À compter du 1er juin 2026, la taxe de solidarité sur les billets d’avion (TSBA) retrouvera son niveau d’origine — 2,63 euros — pour vingt-six liaisons aériennes spécifiques, contre 7,40 euros actuellement. Une réduction de près de 65 % qui traduit la volonté de l’exécutif de préserver la connectivité des territoires les plus isolés et de soutenir leur désenclavement économique.

Cette mesure, publiée au Journal officiel, s’applique exclusivement aux lignes bénéficiant d’une obligation de service public, jugées indispensables à l’équilibre du territoire national. Comme le rapporte CNews, il s’agit de dessertes pour lesquelles l’avion demeure bien souvent le seul moyen de transport rapide et accessible — faute d’une alternative ferroviaire digne de ce nom.

Comprendre la taxe de solidarité sur les billets d’avion

La TSBA, plus connue sous le nom de « taxe Chirac », est un prélèvement fiscal appliqué à l’ensemble des billets d’avion au départ de la France. Instaurée en 2006, elle était à l’origine destinée à financer des programmes de développement dans les pays les moins avancés, notamment l’achat de médicaments contre le sida, la tuberculose et le paludisme — un geste de solidarité internationale porté par le chef de l’État de l’époque.

Depuis lors, cette taxation a connu plusieurs métamorphoses. En 2023, le gouvernement avait procédé à un relèvement sensible de son montant, le faisant passer de 2,63 à 7,40 euros pour les vols intérieurs et les liaisons vers l’Europe. Cette hausse avait déclenché de vives protestations dans le secteur aérien — Ryanair avait même brandi la menace d’une réduction de ses opérations françaises. Aujourd’hui, les recettes de la taxe alimentent à la fois les programmes de solidarité internationale, l’agence de financement des infrastructures de transport et le budget général de l’État.

Les lignes concernées par l’allègement fiscal

Pour les voyageurs, la question essentielle est simple : suis-je concerné ? L’arrêté publié au Journal officiel désigne vingt-six liaisons qui bénéficieront de ce régime préférentiel. Parmi elles figurent plusieurs villes françaises structurellement éloignées des grands réseaux ferroviaires : Aurillac (Cantal), chef-lieu préfectoral niché au cœur du Massif central ; Brive-la-Gaillarde (Corrèze), carrefour économique du Limousin ; ou encore Le Puy-en-Velay (Haute-Loire), cité emblématique des chemins de Compostelle. Pour les habitants de ces territoires, la réduction n’est pas symbolique : un aller-retour coûtera désormais 9,54 euros de moins en taxation, soit 4,77 euros d’économie par trajet simple — une somme modeste à l’unité, mais qui, multipliée par la fréquence des déplacements professionnels ou familiaux, finit par peser.

Le dispositif s’étend également à certaines liaisons européennes au départ de Strasbourg — vers Madrid, Munich et Copenhague —, reconnaissant ainsi le rôle singulier de la capitale alsacienne dans les échanges continentaux. Les connexions entre la Corse et le continent bénéficient elles aussi de cette réduction, soulignant la spécificité insulaire d’une collectivité pour laquelle le transport aérien n’est pas un luxe, mais une nécessité. Comme le souligne 20 Minutes, cette mesure devrait concrètement encourager davantage de voyageurs à emprunter ces lignes, en rendant le billet d’avion moins dissuasif face à d’autres modes de transport. « Cette mesure traduit la volonté du gouvernement de soutenir la connectivité des territoires les moins bien desservis et d’alléger le coût du transport aérien depuis et vers ces destinations », a déclaré Philippe Tabarot, ministre des Transports, dans un communiqué officiel.