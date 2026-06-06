La Nasa ordonne aux astronautes de se préparer à évacuer l’ISS : une mise à l’abri « d’excès de prudence »

La Station spatiale internationale (ISS) fait de nouveau la une après une fuite d’air qui s’est aggravée, touchant surtout la partie russe de la station. Cet incident pourrait être exacerbé par les débris spatiaux générés par l’explosion d’un satellite Starlink.

La Nasa prend des décisions rapides

La détection et l’aggravation de la fuite ont eu lieu le 5 juin 2026, vers 15 heures. Face à la situation, la Nasa a déclenché une série de protocoles de sécurité stricts. Les quatre membres de l’équipage « SpaceX Crew-12 », ainsi que d’autres astronautes, dont la Française Sophie Adenot et l’Américain Chris Williams, ont reçu l’ordre de se mettre à l’abri dans le vaisseau spatial Crew Dragon (aussi appelé « vaisseau Dragon »).

Dans une ambiance d’incertitude, les membres ont enfilé leurs combinaisons spatiales et se sont réfugiés dans le Crew Dragon en vue d’une possible évacuation d’urgence. Bethany Stevens, porte-parole de la Nasa, a qualifié cette mise à l’abri « d’excès de prudence ». Un porte-parole anonyme de la Nasa a confirmé à l’AFP que l’équipage a pu regagner l’intérieur de l’ISS environ une heure après le début de l’alerte, signalant un retour temporaire à la normale.

Où se situe la fuite dans Zvezda

Le module concerné, Zvezda, assure le fonctionnement de la partie russe du laboratoire orbital. C’est précisément le tunnel de transfert d’air qui présente des fissures et des fuites répétées. D’après l’AFP et Reuters, Roscosmos, l’agence spatiale russe, est déjà intervenue à plusieurs reprises pour effectuer des réparations partielles afin de limiter les pertes d’air.

Mais face à une détérioration observée le « lundi dernier », l’agence a lancé une opération de réparation plus importante le 5 juin.

Tout le monde mobilisé pour réparer

La Nasa, Roscosmos et SpaceX se sont tous mobilisés pour gérer la situation. Un cosmonaute russe, non identifié individuellement, participe activement aux travaux de réparation. Cette coopération montre à quel point la collaboration internationale est importante pour le bon déroulement des missions spatiales et la sécurité des équipages.

The Zvezda service module transfer tunnel, known as PrK, has suffered from cracks and leaks for some time, and has been mitigated by Roscosmos as much as possible to date. The cracks have always been a concern that NASA watches very closely. NASA and Roscosmos have been working… — Bethany Stevens (@NASASpox) June 5, 2026

Dans ses déclarations, Bethany Stevens a précisé que, malgré l’apparition de nouvelles fissures, Roscosmos a fait de son mieux pour limiter les fuites. Cela souligne les défis techniques auxquels sont confrontées les équipes chargées de l’entretien de l’ISS, la vie à bord de l’ISS est considérée comme un privilège par les astronautes.