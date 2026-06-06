À moins d’un an de l’élection présidentielle de 2027, Jordan Bardella voit sa popularité atteindre des sommets après les émeutes survenues à Paris lors de la finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Cet épisode, qui dépasse la simple victoire sportive, a braqué les projecteurs sur Bardella, président du Rassemblement national et eurodéputé. Avec une cote de confiance de 47 %, il apparaît comme le « grand favori des derniers sondages présidentiels », une victoire du RN en 2027 pourrait avoir des répercussions au-delà des frontières françaises.

Sa popularité file à la hausse

Un sondage récent, rapporté par Europe 1, montre un soutien qui augmente pour Jordan Bardella. L’enquête le présente non seulement comme le leader avec un indicateur de confiance à 47 %, mais souligne aussi l’écart avec d’autres personnalités politiques comme Édouard Philippe. La montée de personnalités comme Marine Le Pen et Éric Ciotti est aussi mise en avant, mais Bardella reste nettement en tête.

Réalisé dans un climat aussi tendu, ce sondage traduit l’adhésion à ses appels à la fermeté. Bardella a d’ailleurs expliqué les violences en les attribuant à « des jeunes qui sont bien souvent en situation d’échec scolaire ». Son ton direct et ses promesses de « siffler la fin de la récréation » en cas de victoire parlent à une partie de l’électorat qui réclame des changements forts, face aux divergences politiques persistantes à gauche.

Émeutes : la réponse politique

Les violences qui ont suivi la victoire du PSG le 30 mai dernier ont eu des conséquences lourdes : 890 interpellations, 219 blessés, dont 8 gravement, et trois décès. Dans un tweet du 1er juin 2026, Jordan Bardella a fustigé la situation : « La France est devenue ce pays où la vie et la fête sont rendues impossibles ».

Pour lui, ces événements mettent en lumière un « climat de violences, auquel on est malheureusement en train de s’habituer », reflétant un scepticisme croissant envers les institutions actuelles. Sa rhétorique, volontiers ferme, trouve un écho chez de nombreux Français exaspérés par ces scènes de chaos.

Et après ? L’avenir politique

Le Rassemblement national, qui n’a pas encore désigné de candidat officiel pour la présidentielle de 2027, pourrait bien se tourner vers Bardella, dont la crédibilité monte. Ses propositions répétées pour rétablir l’ordre et l’autorité bénéficient à la fois à sa personne et à son parti, alors que la situation nationale est perçue comme hors de contrôle.

Jordan Bardella se positionne en leader intransigeant et protecteur, demandant aux citoyens de se mettre « à la place des Français qui travaillent très dur et qui voient leur voiture incendiée ». Convaincu que la fermeté est la clé, il promet de changer profondément la gestion de l’ordre public.